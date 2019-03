Pavić: U slučaju stečaja postoji mogućnost zaštite radnika

U središnjem Dnevniku HRT-a gostovao je ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić. Tema gostovanja bila je odluka Vlade o odbijanju predloženog restrukturiranja brodogradilišta Uljanik, a u razgovoru Pavić je izjavio i da je Vlada 'otvorena za traženje dodatnih rješenja'.

'O otkazima odlučuje stečajni upravitelj'

- Do sada je u brodogradnju u Republici Hrvatskoj uloženo oko 31 milijardu kuna. Od toga je 13,3 mlrd. kn otišlo u Uljanik grupu. Također, protestirana jamstva koja je država morala platiti do ožujka iznose 3,1 mlrd. kn - istaknuo je Pavić.Naglasio je i to da je Vlada prema radnicima pokazala odgovornost te da je lani 716 mil. kn država odobrila za isplatu plaća. Dodao je pritom i da nije na Vladi da traži rješenja za radnike.- Uljanik je privatna kompanija. Vlada daje potporu ili ne planu restrukturiranja. Mogu reći da ako dođe do stečaja, ne prejudicirajući odluku Trgovačkog suda, postoje i adekvatne mogućnosti zaštite radnika Uljanika. Prvenstveno govorim o tri minimalne plaće koje će dobiti putem Agencije za potraživanje radničkih tražbina, otpremnine, naknade za nezaposlene - kazao je.

Ministar Pavić je istaknuo i to da stečajni upravitelj odlučuje tko će ostati, a kome će dati otkaz u Uljaniku. Pojasnio je da će se u tom slučaju formirati mobilni tim od 50-ak ljudi koji će otići u Uljanik i 3. Maj i pružiti radnicima prekvalifikaciju, obrazovanje ili pak mjere samozapošljavanja.

Ponovio je da će radnici u slučaju stečaja na zavodu za zapošljavanje dobiti mogućnost naknade za nezaposlene u visini 60 posto obračunate plaće u maksimalnom iznosu od 4.369 kuna prva tri mjeseca, 30 posto obračunate plaće do 15 mjeseci. Radnici koji imaju pet godina do mirovine i 32 godine radnog staža moći će do mirovine ili zaposlenja primati naknadu u minimalnom iznosu od 1.500 kuna.