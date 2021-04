Nakon izlaska iz izolacije zbog koronavirusa, Jelena Pavičić Vukičević u RTL Direktu je rekla kako osjeća umor, ali da je dobro prošla, s obzirom da prati kliničku sliku većine sugrađana. Na pitanje o tome što bi sada, kad je u Zagrebu visok postotak pozitivnih, rekla o maskama, Pavičić je odgovorila kako je bitno da svatko čuva svoje zdravlje, ali da je ona nosila masku i na otvorenom, no da nije imala nekog u okolini za kog je znala da je zaražen.

Na pitanje o slabom rejtingu u većini anketa, osim onoj koju je naručila njena stranka, kaže da nije zabrinuta te da su anketu naručili od agencije kojoj vjeruju i za koju su "znali da ih ni na koji način neće pokušati odvesti u krivom smjeru".

- Ova velika digitalizacija koja je svima nama dostupna, omogućuje nam da sve naše ideje i prijedloge testiramo kod naših sugrađana, a i da nam oni sami kažu što žele vidjeti u gradu. Podsjetit ću vas da 18 posto zagrebačkog budžeta ide za male komunalne akcije. Raspoređuje se mjesnim odborima i vijećima gradskih četvrti. Zašto svaku od tih ideja ne bi testirali kod naših sugrađana? Zašto ideju o Dinamovom stadionu, o bilo kojoj velikoj investiciji, gradnji nekih budućih fontana ne bismo testirali? - rekla je na pitanje o tome zašto se uopće uključila u kampanju, a na komentar da ih ništa nije sprječavalo ranije da to testiraju odgovorila je da ona nema izborni legitimitet i da je imala različit stil od Bandićeva.

- S druge strane i ovaj proces digitalizacije nije baš ušao u svaki dom. Mi moramo osigurati paralelno dva kanala, putem mjesnih odbora, gradskih četvrti, tradicionalnih metoda i s druge strane omogućiti onima koji su tehnološki pismeni da koriste te metode - rekla je te na komentar da je Zagreb prilično zapušten dodala da sve treba razvijati.

- U Zagrebu postoji 0.7 posto kućanstava koja nemaju priključak na gradski vodovod. Danas sam bila na lokaciji Sveta Barbara u Gornjoj Dubravi gdje se gradi jedno postrojenje koje će omogućiti, s obzirom na visinsku razliku, da se na vodovodnu mrežu priključi 130 kućanstava. To sve velike investicije za doći baš do svake kuće. Mi na tome radimo. Mi smo u okviru projekta Aglomeracija Zagreb povukli 700 milijuna kuna iz EU. Do konca iduće godine planira se uvesti voda u svako kućanstvo - rekla je.

Odgovorila je da je deficit grada 600 milijuna kuna.

- Mi smo do 2035., s obzirom na naše kreditno zaduženje za izgradnju škola, vrtića i komunalne infrastrukture o kojoj smo sad pričali, zaduženi smo dvije milijarde kuna, ali mi uredno otplaćujemo sve svoje anuitete - kaže i dodaje da kod protukandidata vidi nervozu i strah, pogotovo kad govore o financijama.

Kaže da nema novog zapošljavanja u Holdingu i da su to demantirali sat vremena nakon Tomaševićeve izjave, ali da se on nije ispričao te kako će inzistirati na isprici.

- Jasno kaže naša odluka skupštine, ali jednako tako i naš plan zapošljavanja da se zapošljava samo ono što je programski. Znači radnik čistoće koji radi na kamionu ode u mirovinu, što mi možemo učiniti nego na to mjesto, i to upravo iz segmenta agencijskih radnika, na čemu i sindikati i inzistiraju, zaposliti novu osobu, ali samo ono što je u planu prijema i ja se toga doista držim - rekla je.

Dodaje da je svjesna negativnog, ali i pozitvnog nasljeđa Milana Bandića.

Komentirala je i žičaru te rekla kako čekaju samo još jednu suglasnost Sanitarne inspekcije. Istaknula je da, ako sutra to dobiju, već sljedeći dan mogu otvoriti.