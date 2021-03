Nemaštoviti plagijatori, rekao je nezavisni zastupnik Renato Petek o članovima stranke BM 365.

Prva sjednica bez Milana Bandića počela je stankom u trajanju od pola sata, iz oporbe kažu kako Jelena Pavičić Vukičević dodaje točke dnevnog reda kako bi stigla napraviti sve ono što je Bandić htio, prije nego izgubi na izborima. Prva točka prijepora je plaćanje računa za struju građanima koji su u potresu ostali bez doma i još uvijek žive u kontejnerima.

- Oporba je na prošloj sjednici predložila da Grad Zagreb plati račune za struju 74 zagrebačke obitelji koje još uvijek žive u kontejnerima zbog potresa. To su obitelji kojima su u ova zimska vremena dolazili računi za struju i po 4.000 kuna. Prije mjesec i pol dana, sad pokojni gradonačelnik, je odgovarao na moje pitanje i tada je rekao da je pokrenuo pitanje prema Vladi RH. Tad je gradonačelnik rekao da će to riješiti. Samo dan kasnije su zastupnici iz HDZ-a i Bandićeve stranke taj prijedlog odbili. Kolega iz HDZ-a, Ilijaš, je tad rekao da je to populizam i da će se Vlada pobrinuti za građane. To se nije dogodilo. S druge strane zastupnici Bandićeve stranke su taj prijedlog odbili iako ga je gradonačelnik podržao. Danas, mjesec i pol kasnije, dobivamo po hitnom postupku prijedlog v.d. Pavičić Vukičević koji je zapravo isti onaj kojeg su tad odbili - rekao je Matej Mišić iz SDP-a.

Iz HDZ-a nisu znali reći zašto su prije mjesec i pol dana odbili da se Zagrepčanima koji su još u kontejnerima plate računi za struju, s obzirom da su se samo tako mogli grijati tijekom ove zime.

- Razmotrit ćemo o čemu se tu točno radi. Jasno da nismo protiv bilo kojih poruka koje idu prema našim sugrađanima - rekao je Mislav Herman, predsjednik Skupštine.

Zašto ste onda zadnji put odbili prijedlog ako ste za sve što je u interesu građana?

- Jesmo, odbili smo, danas ćemo razmotriti o čemu se tu točno radi. Interes građana Grada Zagreba nama je na prvom mjestu - rekao je.

Iz HDZ-a kažu da žele da ova sjednica prođe što brže i da se što više toga riješi jer bi trebala biti zadnja prije izbora.

Renato Petek je po hitnom postupku na dnevni red pokušao uvrstiti prijedlog da se zaustavi zapošljavanje u gradske institucije svega 60 dana prije izbora.

- Želimo zaustaviti dodatno zapošljavanje u Zagrebački holding i u tijelima na koje ima utjecaj zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević. 2017. godine je prije izbora samo u Čistoći zaposleno 400 djelatnika na ugovor na neodređeno u gradskim institucijama. Mi ne tražimo da se zaustavi zapošljavanje, postoji plan kad tko ide u mirovinu i koliko ljudi se zapošljava. Mi želimo zaustaviti da se zapošljava mimo toga, tik pred izbore. Očekujemo da će svi klubovi zastupnika to prihvatiti da ne bismo dodatno opterećivali Grad Zagreb - rekao je Petek i dodao: Očekujem da će to HDZ podržati s obzirom da su se sada proglasili najvećim kritičarima Bandićeve uprave.

HDZ-ov kandidat za gradonačelnika, Davor Filipović, nije davao izjave, a Mislav Herman je na pitanje hoće li podržati Petekov prijedlog rekao: - Razmotrit ćemo prijedlog prije glasanja.

Prijedlog Renata Peteka je uvršten na dnevni red, no još se ne zna hoće li biti usvojen.

S dnevnog reda prije sjednice je v.d. Pavičić Vukičević povukla 10 točaka, među kojima su i Izvješće o stanju imovine Grada Zagreba za 2019. godinu i Prijedlog zaključka o kupnji poslovnog objekta za potrebe Dječjeg vrtića 'Duga'.