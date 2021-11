Predsjednik Suverenista, Marijan Pavliček, osvrnuo se na dosadašnji tijek prikupljanja potpisa za pokretanje referenduma oko uvođenja eura.

- 11. je dan prikupljanja potpisa i dobro nam ide, prikupit ćemo broj od 368.000 koji nam je potreban. Narod se želi izjasniti o ovom pitanju putem referenduma - istaknuo je dodavši kako argumenti premijera Andreja Plenkovića, ministra financija Zdravka Marića i guvernera HNB-a Borisa Vujčića o tome kako će nam ulaskom u eurozonu biti bolje padaju u vodu.

- Niti će nama turistička sezona biti bolja, niti će doći do većih stranih investicija. Jedino u čemu je premijer u pravu jest da će Hrvatska imati bolji kreditni rejting, a što će nam to? Pa da se možemo bolje zaduživati. Svi su uvjereni da će doći do povišenih cijena, svi ugostitelji su mi rekli da će zaokruživati cijene na više i tako će vam to biti u svim djelatnostima. To je neminovno i stvorit će se još jedan sloj osiromašenih građana - rekao je.

Pa je objasnio s čime se sve volonteri na terenu moraju nositi.

- Da bi mogli prikupljati potpise morate se obratiti jedinicama lokalne samouprave, zatražiti zahtjev za najam javnog prostora pa čekati pet, 10 dana, a negdje nismo još dobili odgovor. Pa pojedini službenici i to u gradovima od volontera traže biljege, nešto što je ukinuto s 1. rujna ove godine. E tako funkcioniraju zakoni i odluke Vlade - naglasio je Pavliček dodavši kako najam javnog prostora u nekim gradovima plaćaju i po 50 kuna po satu.

- Sad izračunajte koliko je to dnevno. To samo pokazuje da je institut referenduma mrtvo slovo na papiru. No, unatoč tome, mi ćemo prikupiti dovoljan broj potpisa - zaključio je.