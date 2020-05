Pavo Zubak: Nama je ovo već četvrta kriza u naših 42 godine

Za Pavu Zubaka, koji je svoj poslovni put počeo u manduri automehaničara i do danas izgradio veliko poslovno carstvo u kojem ga nazivaju krajem automobila, kaže kako je ovo četvrta kriza koja je pogodila Zubak Grupu izvana, ali da u svakoj krizi vidi i nove prilike koje treba iskoristiti. Zubak je u ranijim krizama već osjetio što znači kada prodaja novih automobila padne za 60 posto te. Iako rijetko istupa u javnosti, podržao je kampanju "Budite heroji koje Hrvatska treba" koju je pokrenula Styria Media Group i u kojoj razgovaramo s čelnicima gospodarstva u Hrvatskoj o tome što moramo raditi kako bi se očuvao što veći dio gospodarstva i radnih mjesta. Govoreći o medijima, kaže kako je možda sad sazrelo vrijeme za čvršću suradnju domaćih medija i stručnjaka iz marketinga kako bi zajednički dijelili sudbinu kvalitetne poruke koja se šalje prema tržištu.

- Ne postoji sigurno pravni subjekt koji neće biti prije ili kasnije pogođen krizom. Tako je to i u Zubak Grupi. Prilagođavamo se koliko možemo. U gotovo 42 godine postojanja Zubak Grupe ovo je četvrta značajnija kriza uvjetovana vanjskim faktorima. Naravno, u toliko godina poslovanja neke smo i sami stvorili. Iz svih kriza do sada smo uspješno izlazili i usput puno toga naučili. Uvijek su bili jasni prioriteti. Čuvanje radnih mjesta, sada čuvanje i zdravlja naših kolega, očuvanje likvidnosti i propitivanje dosadašnje kvalitete organizacije i prilagodbe novim tržišnim okolnostima - kaže Zubak.

Ukidanjem vrtića, škola i fakulteta te zatvaranjem trgovina, mnogi su se okrenuli online komunikaciji, pa i u Zubak Grupi te kaže kako su posljednjih godina puno ulagali u online prodaju što im je olakšalo da krizu dočekaju spremni. Pozdravljajući poteze Vlade, napominje da bi u kreiranju drugih mjera treba što više slušati prijedloge poduzetnika kako bi mjere bile što učinkovitije. Foto: dpa/pixsell Pavo Zubak kaže kako je u njihovoj grupaciji ovo već četvrta kriza koja je stigla izvana. Poručuje: "Iz svake se nešto nauči"

- U prvom valu razumljivo je da treba spašavati sve, ali dogovorom treba definirati prioritete i na osnovu toga definirati plan suradnje države i poduzetnika. Siguran sam da nije održivo da sve bude prioritet - ukazuje naš sugovornik. Nastavlja kako je sada najbitnije očuvati produktivnost radnih mjesta.

- Ali svaka kriza je ujedno i prilika. Svi u okviru svojih organizacija koju vodimo, moramo propitati kvalitetu organizacije, efikasnost i prilagoditi se novom načinu funkcioniranja - kaže Pavo Zubak. Slaže se da je u krizi izuzetno važno razvijati svijest kako je važno da svi zajedno utječemo na očuvanje gospodarstva u Hrvatskoj te da se kupujući hrvatske proizvode i od tvrtki koje rade u Hrvatskoj mogu očuvati radna mjesta u zemlji.

- Svijest da kupujemo hrvatsko mora se stalno razvijati. Ovakve okolnosti nas ponovno vrate na takvo razmišljanje, iako to u razvijenoj tržišnoj konkurenciji nije nimalo lako. Ako državne institucije shvate da je to strategija, onda ima šanse da se to i ostvari - odgovara Zubak. Pritom nije isključiv te smatra kako moramo paziti i na neke zamke pa i na promicanje domoljublja kroz ideju da se kupujući hrvatsko spašava domaći radnik.

- Lijepo se pozivati na domoljublje, ali treba imati na umu tržišne principe i zakone. Trebamo svi, ali i država, puno raditi na konkurentnosti domaćeg gospodarstva kako bi naš domaći proizvod bio kupcima prihvatljiv, inače bi kupci mogli pitati 'zašto tražite od nas da većom cijenom (tamo gdje je veća) financiramo gospodarstvo neefikasno opterećeno prevelikim državnim nametima, a sve to zapakirano u domoljublje'. Ali svakako treba osvijestiti kupca, ako je domaći proizvod iste ili slične cijene, da odabere domaće - kaže naš sugovornik.

Podijelio je i svoja promišljanja o oglašavanju i domaćoj medijskoj industriji te istaknuo kako je komunikacija s tržištem vrlo važna tema u svim okolnostima, pa i u ovima koje sada proživljavamo u krizi. - Najbolji način komunikacije je vječna tema svih naših marketinških stručnjaka i prilagodba vrste oglašavanja će ostati važna tema. Hoće li trebati više oglašavati kako bi se vratilo povjerenje kupca i ponovno ih privuklo u trgovine, ovisi o proizvodu, usluzi i mnogim još stvarima. Pojačane poruke o proizvodima i uslugama koje direktno čuvaju naša radna mjesta bit će važan dio svake marketinške kampanje - ukazuje Zubak. Za suradnju domaćih medija i stručnjaka za marketing kaže kako bi i inače trebala biti čvršća te da bi zajednički trebali dijeliti sudbinu kvalitete poruka koja se šalje prema tržištu. - Bilo je takvih inicijativa i prije, ali možda je sada sazrelo vrijeme za to - kaže Zubak. O odnosu oglašavanja u medijima, koji plaćaju doprinose i poreze državi te svjetskih platformi koje imaju velik dio tržišnog oglašavačkog kolača s malo doprinosa prema Hrvatskoj, kaže kako "poreznu kontrolu i porezni tretman ostavlja državi jer je to njen posao", ali da su ravnopravni uvjeti za sve važan temelj konkurentnosti.