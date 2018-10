Pazi što pričaš: Sud je Marici presudio zbog tračanja susjeda

Nikoga ne tračam po selu i mogu svakome pogledati u oči. Pitajte susjede pa ćete imati pravu sliku o meni. Nemam vremena za ogovaranje. Ne pijem kave okolo po kućama jer imam svog posla. Mirovina mi je mala i moram dodatno raditi.

Ispričala nam je to Marica Š. (56) iz sela pokraj Garešnice koju je Općinski sud u Bjelovaru osudio je na jedinstvenu novčanu kaznu od 5000 kuna, odnosno godinu dana uvjetno, zbog ogovaranja susjeda.

Budući da je protekla godina dana, a da Marica djelo nije ponovila kaznu nije morala platiti.

Šogor i šogorica

Maricu su tužili susjedi Đurđa (65) i Ivan (70), koji žive u Njemačkoj. Marica je bila udana za Ivanova brata Đuru. Đuro je umro, a Marica se još od 2007. sudi s bivšim šogorom i šogoricom. U obrazloženju presude se navodi da je Marica u kolovozu 2012. pred više ljudi izjavila da su oni “Bijeda i prolupali!”, da “Ne znaju što rade i nisu normalni!”. Drugo kazneno djelo je počinila početkom listopada 2012. godine u lokalnoj u trgovini kad je pred više ljudi za Đurđu i Ivana izjavila da je ona “...od njih dobila sve i treba još novca dobiti.” te “Sad je sve moje!”, “Sad neka idu nazad i neka se brinu za svoju djecu!”.

'Nisam rekla da su ludi'

Marica se branila kako ona nije počinila kaznena djela koja joj se stavljaju na teret. Precizirajući da “nikad nije rekla da su ludi, prolupali ili nešto drugo što je navedeno u tužbi jer te riječi nema u rječniku, nikome to ne govori, pa ni životinjama“, Marica je izjavila da se ne osjeća krivom. Sud je ispitao više svjedoka koji su potvrdili navode Đurđe i Ivana, pa je Marica na kraju osuđena. Svađa između troje susjeda počela je još prije 11 godina kad je Marica tužila Đurđu i Ivana za klevetu. Đurđa i Ivan su spor izgubili i Marici su morali platiti 10.000 kuna s kamatama. To nisu željeli platiti pa je Marica pokrenula ovršni postupak. Nakon ovrhe Đurđi i Ivanu oduzet je dio okućnice, koji je pripao Marici.

- Sve je krenulo davno kad su oni doveli televizijsku ekipu i mene prozvali da copram. Kad sam to vidjela na ekranu, zaprepastila sam se. To je bila ortodoksna laž i ja sam dobila sudski spor. Iako žive u Njemačkoj, nisu željeli platiti, pa sam ovrhom došla do njihove okućnice. Kad je počelo suđenje meni, rekli su da će povući tužbu ako im vratim okućnicu. Ja na to nisam pristala i izgubila spor - govori nam udovica, koja živi sama.

Sudski troškovi

Marica je uvjerena da su joj se Đurđa i Ivan tužbom osvetili za presudu iz 2007. Budući da par živi u Njemačkoj, u petak njihov komentar nismo uspjeli dobiti.

Iako ne mora platiti kaznu od 5000 kn za ogovaranje, Marica će morati platiti sudske troškove. Još ne zna koliki će oni biti, ali plaćanje je brine jer, kako kaže, živi od samo 1516 kuna mirovine.

Tema: Hrvatska