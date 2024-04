Peđa Grbin: 'Još smo u poziciji formirati većinu u Saboru'

Peđa Grbin iz SDP-a komentirao je za N1 Televiziju komentirao je pregovaranje o saborskoj većini. Upitan je za pregovarački tim.

- Sudjelovat ćemo Marko Krička i ja, a što se tiče ostalih koalicijskih partnera rotacijski ovisno o mogućnostima, nismo se ograničili na jedno ime - rekao je.

Upitan je i koji su njegovi prijedlozi za stolom.

- Čuli smo što netko neće, mi smo odlučili obrnuti priču. Drugima smo odlučili reći što hoćemo, a to je rješavanje stvari korak po korak, pronaći zajednički jezik oko onoga oko čega možemo. Svi smo u kampanji govorili da treba maknuti Turudića, da je lex AP sramota, da treba ojačati parlamentarizam da se ostvari dodatna kontrola nad Vladom jer se u Plenkovićevom mandatu razmahalo do neviđenih granica. Zato je naš prijedlog prvi korak – konstituiranje Sabora da se spriječi tehnička vlada da ima veće ovlasti nego je imala ranije, da možemo nadzirati što rade pojedina ministarstva da se novac ne troši bespotrebno i idemo donijeti konkretne odluke – stavljanje van snage imenovanje Turudića. Svi koji smo bili u opoziciji do 14. 3. glasali smo protiv njegovog imenovanja. Glasali smo i protiv lex AP-a. Za razliku od drugih koji su krenuli što neće, mi smo krenuli s onime što hoćemo. Svatko od stranaka koje su ušle u Sabor, a nisu bile dio vladajuće većine, čuli su od mene ovaj prijedlog. Dosad sam čuo da su to jasno rekli iz Fokusa, Možemo i danas sam čuo i Božu Petrova da im ta opcija nije neprihvatljiva. Dalje ćemo nastaviti razgovore, a kako će završiti, vidjet ćemo. Uz to, želimo reći da ako idemo u ovo u dobroj vjeri, onda ne bismo trebali nametati stavove ultimativno za koje znamo da drugima, s kojima se trebamo dogovoriti, nije prihvatljivo. A to neke stranke rade. Pozivam ih da sve kažu za stolom, a ne da se poruke šalju preko medija - kazao je.

Otkrio je i zašto pregovara s Domovinskim pokretom.

- Zato što u ovom trenutku u Hrvatskoj postoje stvari koje se moraju spriječiti. Mora se spriječiti pljačka, mora se osigurati sloboda govora, to je prioritet. Još jedno pitanje provlači se ovih dana, a to je promjena Izbornog zakona. Svi znate za model sa šest izbornih jedinica koji je SDP predstavio, a slično je predstavljao i GONG. Jedini bi u takvom modelu stradao je HDZ. Za taj plan mi razgovaramo sa svima, predstavit ćemo ga svima, a svatko će se očitovati o tome je li mu prihvatljiv ili nije - govori.

Vesna Škare-Ožbolt rekla je da taj plan nije moguć jer bez vlade neće biti provedivo. Radi se o Turudiću.

- Bilo bi dobro da pročitaju Zakon o državnom odvjetništvu. Turudić još ne stupa na dužnost, a dok se to ne dogodi, ne može se razriješiti, već se odluka o imenovanju stavlja van snage. Dužnost preuzima zamjenik Glavnog državnog odvjetnika - kazao je.

Upitan je i ima li dojam da je DP dogovorio s HDZ-om koaliciju ili još polaže nade u sastavljanje Vlade.

- Ne prepričavam razgovore. HDZ je nakon sastanka s DP-om pustio informacije, a to ne bi napravili da su se dogovorili - odgovorio je.

U kampanju su ušli s antihadezeovskim porukama te je upitan zar ta retorika biračima HDZ-a nije dovoljna.

- To ne može proći kod birača, zato smo govorili i o drugim stvarima u kampanji. Naučili smo lekciju da na nekim stvarima moramo više raditi. Lagao bih da kažem da sam oduševljen rezultatom. Činjenica je da je SDP prije pet godina osvojio 32 mandata, a na ovim izborima 37. Nije to ono čemu smo se nadali. Ovo je manje od onog što smo priželjkivali, ali smo i dalje u poziciji da mijenjamo Hrvatsku. Još smo u poziciji formirati većinu u Saboru, a nakon toga razgovarati što dalje.

Nismo oduševljeni. Takvo pitanje mogli ste postaviti Donaldu Tusku koji je formirao vladu iako nije pobijedio na izborima. Plenkoviću to nije bilo sporno, čestitao mu je, a ovdje mu to smeta i kaže da je to narušavanje. U ovom trenutku, mi smo tjedan dana od izbora. Moramo se naviknuti da smo došli u razdoblje kada pregovori oko formiranja vlade se više neće događati u jednom ili dva dana. Ja se toplo nadam da se nećemo dovesti u situaciju gdje će se vlada formirati po šest mjeseci - govori.