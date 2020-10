Peđa Grbin, kraća biografija novog šefa SDP-a: 'Peđa kao mali? On nikad nije bio mali...'

<p> </p><p>Peđa kao mali? On nikada nije bio mali, kroz smijeh kažu ljudi bliski SDP-ovcu na pitanje o snovima i afinitetima iz mladosti nasljednika Davora Bernardića. Ovaj 41-godišnji Istrijan prvi je istaknuo kandidaturu za šefa SDP-a, a nakon što se Bernardić povukao s dužnosti dan nakon debakla na parlamentarnim izborima.</p><p>Zbog visine kolege ga zovu Veli Jože ili Mrvica. Bliski mu ljudi ističu kako je u djetinjstvu dosta dugo sanjao da će postati policajac i violinist. Razlog - obožavao je Sherlocka Holmesa. Nema priče ili serije koju nije pročitao ili pogledao o detektivu koji se relaksira sviranjem violine. U srednjoj školi rodila se ljubav prema kemiji, povijesti, ali i astronomiji. Iz ovog potonjeg u srednjoj školi bio na državnom natjecanju, ali znao je da mu to neće biti životni poziv. Grbin je odrastao uz majku pravnicu i oca arhitekta, pa je pravo nekako bilo neizbježno, jer priča se da mu je otac zbog crtanja iskreno savjetovao da se okani arhitekture. Na prvoj godini fakulteta aktivirao se u Klubu studenata Istre, gdje je jedno vrijeme bio i predsjednik.</p><p>Godinu kasnije odlučio se politički aktivirati pa se priključuje Forumu mladih SDP-a. Taj put, oni koji su mu blisku, smatraju potpuno logičnim, jer njegova generacija odrastala je na ‘gutajući’ svaki broj Ferala. Grbin je bio tajnik Foruma od 2001. do 2002. godine. Zatim povlači ručnu kako bi završio fakultet. Nakon diplome i položenog pravosudnog ispita s 27. godina otvorio je svoj odvjetnički ured. U Glavni odbor SDP-a izabran je 2004. godine, a samo godinu dana kasnije kad je Ivica Račan 2005. dao zeleno svjetlo za koaliciju SDP-a i HSP-a u Velikoj Gorici, iz protesta je istupio iz stranke.</p><p>Bio aktivan u gradskom poglavarstvu Pule, a 2009. godine u gradskom vijeću. Za stepenicu više u političkoj karijeri bio je spreman 2011. i na koalicijskoj listi Kukuriku koalicije ulazi u Sabor. Najupečatljiviji dojam ostavio je kao šef Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav. Ovu zahtjevu ulogu dodijelili su mu, prema nekima, jer ga u stranci smatraju velikim kapacitetom no neki to imenovanje pripisuju prijateljstvu s tadašnjim šefom Zoranom Milanovićem. Tu se dodatno brusio ulazeći u verbalne duele s HDZ-ovim pravnim liscem Vladimirom Šeksom, koji ga je i omalovažavao nazivajući ga neznalicom i Milanovićevim trbuhozborcem. Grbin je poznat po žustrom protivljenju referendumu o braku, zalagao se za prava manjina, a u unutarstranačkoj kampanji 2016. bio je uz Ranka Ostojića. </p><p>U jeku unutarstranačke krize tražio je od Bernardića da odstupi i kao jedan od četvorice članova Predsjedništva zaradio suspenziju na dvije godine. Kolege Grbina opisuju ga kao otvorenog, druželjubivog i duhovitog čovjeka, iako javno ostavlja dojam ozbiljnog političara. Njegova odlika je što teško izgubi živce, uvijek je pripremljen za istupe i sistematičan. Nitko mu ne može osporiti i marljivost, a poznavatelji njegova rada kažu kako je već dokazao da mu je stranka iznad osobnih interesa, jer je i nakon suspenzije radio za stranku i nije bacio koplje u trnje te je time pokazao da je izvan svega.</p><p>Dio SDP-ovaca mišljenja je kako bi Peđa bio predsjednik od čijih istupa ne bi strepili niti ih se sramili, što nije bilo često kod njegovog prethodnika, a drugi ga smatraju Milanovićevim proizvodom. Kao Grbinovu manu oni koji ga poštuju, ali i koji mu nisu skloni navode njegovu isključivost. Kao primjer za to spominje se 2005. i istupanje iz stranke. I dok ga jedni opravdavaju da je to bio odraz njegove principijelnosti koja nije iracionalna te da je međuvremenu sazrio i to nadrastao, drugi ne vjerujem da ta karakterna crta može nestati već su skloniji mišljenju kako to sad samo uspješno skriva dok ne dođe na poziciju moći.</p><p>Dio kolega nije zaboravio ni neslavnu epizodu kada je mladi SDP-ovac pijan u pulskom klubu pjevao Thompsonove Čavoglave. Grbin se dan nakon odmah javno ispričao uz poruku da je “pijana budala”, ali ima onih koji isle da bi mu i to mogla biti otegotna okolnost. Sugovornici dobro upoznati s njegovim djelovanjem pričaju i kako je Grbin zaslužan za raskol u istarskom SDP-u, koji je bio podijeljen na dvije struje, a upravo on je “ognjem i mačem odstranio protu Milanovićevu struju”. Ima i onih koji navode da Grbinu, nakon pobjede na unutarstranačkim izborima, može lako ponoviti Bernardićeva sudbina, jer u Saboru sada sjede dobrim dijelom 'Berini ljudi', kao što su u prošlom sazivi u većini to bili Milanovićevi ljudi. U predsjedništvo SDP-a su na ovim izborima u većini izabrani Grbinu skloni ljudi. </p>