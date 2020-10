Prvog kao dvometraša iz takta izbacuju niski štokovi na vratima, a drugog laži i svađe

<p><strong>Peđa Grbin</strong> i <strong>Željko Kolar</strong> u drugom krugu unutarstranačkih izbora bore se za mjesto šefa SDP-a. Koji će od njih dvojice biti nasljednik <strong>Davora Bernardića</strong>, koji se povukao s funkcije nakon debakla na parlamentarnim izborima, može odlučiti trećina članica i članova stranke koji su platili članarinu.</p><p>Grbin je u drugu rundu ušao sa značajnom prednošću, no Kolar smatra da ga može sustići. U posljednjem intervjuu prije samog okršaja odgovorili su i na pitanja koja se ne tiču samog SDP-a. </p><p><strong>24sata: Koliko ste kilometara napravili tijekom kampanje za ove unutarstranačke izbore?</strong></p><p><strong>Grbin:</strong> Ufff…. Prestao sam brojati nakon 5.000….<br/> <strong>Kolar:</strong> Teško mi je reći brojku, ali se radi o tisućama kilometara. U kampanji sam obišao cijelu zemlju i razgovarao sa stotinama članica i članova. Ti mi susreti daju nadu. Imamo snage i energije na terenu za izgradnju pobjedničkog SDP-a. Imamo sjajne mlade, i one nešto iskusnije, načelnike i gradonačelnike u cijeloj zemlji. Otvorit ćemo prostor za tu energiju s terena i pretvoriti je u pobjedničke politike. </p><p><strong>24sata: Gdje se vidite svoje mjesto u stranci, ako ne osvojite drugi krug?</strong><br/> </p><p><strong>Grbin:</strong> Nakon subote, vidim se na mjestu Predsjednika SDP-a.<br/> <strong>Kolar:</strong> Sebe prije svega vidim na čelu SDP-a. Ako naše članstvo ipak odluči drukčije, i dalje ću svojim znanjem i iskustvom biti na raspolaganje našem SDP-u. Naravno, dužnost župana Krapinsko-zagorske županije i dalje bi bila prioritet djelovanja, a rezultati koje sam na toj poziciji postigao najbolje govore za sebe. </p><p><strong>24sata: Vrlina i mana protukandidata?</strong><br/> </p><p><strong>Grbin</strong>: Željko je uporan, marljiv i radišan čovjek, pokazao je to i kao gradonačelnik i kao župan, ali nedostaje mu politička vizija i širina potrebna da bi vodio veliku stranku poput SDP-a.<br/> <strong>Kolar</strong>: Premda je nezahvalno govoriti o kandidatima s kojima se utrkujete, mogu ponoviti: odličan je saborski zastupnik i navijam da to ostane do kraja ovog mandata. Možda malo previše docira, ali kako Peđa kaže, ne može protiv sebe i pravnika u sebi. </p><p><strong>24sata: Želja koju do sad niste uspjeli ostvariti, ali što iz prošlosti, da imate priliku, ne bi ponovili?</strong><br/> </p><p><strong>Grbin:</strong> Do faksa sam aktivno igrao košarku i definitivno žalim što nikada nisam uspio zaigrati centra za našu reprezentaciju, a što bih promijenio? Pa, onu poznatu večer, a znate na koju mislim, ostao bih doma. <br/> <strong>Kolar:</strong> Ne volim gledati u prošlost, pa bih radije o budućnosti. </p><p><strong>24sata: Bitna razlika kako mislite voditi stranku u odnosu na Milanovića i Bernardića?</strong><br/> </p><p><strong>Grbin</strong>: U odnosu na Milanovića, prije donošenja odluka konzultirat ću se s puno većim krugom ljudi i svakako, ali svakako poslušati kada mi netko kaže da pretjerujem. U odnosu na Bernardića? Pa… Promijenio bih gotovo sve.<br/> <strong>Kolar</strong>: SDP-u treba temeljiti reset, vraćanje na "tvorničke postavke". To znači značajno unaprijediti djelovanja Tajništva stranke, vraćanje stranke članstvu, ali i otvaranje i približavanje stranke građanima. Prestali smo živjeti s našim ljudima, pa tako i bolje razumjeti njihove probleme. To ćemo promijeniti. </p><p><strong>24sata: Gdje pod vašim vodstvom vidite SDP za godinu dana, a gdje ako pobjedi protukandidat?</strong><br/> </p><p><strong>Grbin</strong>: Nakon izbora u subotu, SDP vidim kao modernu, progresivnu, pobjedničku stranku, koja je spremna mijenjati prvo sebe, a onda i našu domovinu.<br/> <strong>Kolar</strong>: Prvenstveno vidim stranku spremnu za lokalne izbore. Već sada imamo mnogo sjajnih načelnika i gradonačelnika, a imat ćemo ih i više. Ako se okupimo i surađujemo, nema straha za SDP, bez obzira tko vodio stranku. </p><p><strong>24sata: Što bi mijenjali kod sebe da možete?</strong><br/> </p><p><strong>Grbin</strong>: Dosta mi često kažu da kada javno nastupam, izgledam kao robot. Pogledao sam svoje izjave i fakat, nešto moram napraviti po tom pitanju!<br/> <strong>Kolar</strong>: Frizuru (ha, ha, ha). Perfekcionist sam i dajem sto posto sebe u svemu što radim. Volio bih da ponekad mogu “usporiti”. Ali, za sve dobro u životu vrijedi se boriti.</p><p><strong>24sata: Što vas izbacuje iz takta?</strong><br/> </p><p><strong>Grbin:</strong> Kao dvometraša, dosta me često izbace iz takta niski štokovi na vratima…<br/> <strong>Kolar</strong>: Nepravde, laži, podmetanja, svađe i kašnjenje. </p><p><strong>24sata: Procjena rezultata drugog kruga</strong>?<br/> </p><p><strong>Grbin</strong>: Pobjeda!<br/> <strong>Kolar</strong>: Pobjeda! Moja, naravno.</p><p> </p>