Peđa Grbin: 'SDP zna gdje je griješio i te će greške ispraviti'

Saborski zastupnik i kandidat za predsjednika SDP-a Peđa Grbin predstavio je program za nadolazeće unutarstranačke izbore kojem je u fokusu ekonomija, zdravlje i obrazovanje

<p>Znamo, a tu govorim iz prve ruke, da je naš politički sustav izborni sustav, sustav lokalne samouprave, početak klijentelizma i korupcije u Hrvatskoj. Svjesni smo da ga moramo mijenjati. Dva puta smo imali priliku, nismo je iskoristili, treći put si to nećemo dopustiti", rekao je <strong>Peđa Grbin</strong> na konferenciji za medije. </p><p>Grbin je istaknuo da ovo nisu samo unutarstranački izbori, već da članice i članovi biraju osobu koja će postati lider opozicije, a nakon toga i predsjednik Vlade, zbog čega je obveza kandidata izaći s programom kojim predstavljaju viziju Hrvatske za sljedećih 10 ili 20 godina. Vezano za kampanju, rekao je da ide odlično te da je teren svjestan koji su izazovi pred SDP-om. </p><p>"Članice i članovi su potpuno svjesni da način na koji smo vodili politiku zadnjih godina ne možemo naprijed. Ako se nećemo mijenjati, onda će nas vrijeme pregaziti", poručio je Grbin. </p><p>U programu se nalaze i druge teme poput pitanja rada i radništva, zaštite okoliša, javne uprave i nabave te obrane. Program za novi SDP i Hrvatsku ne može napraviti sam, ustvrdio je Grbin, stoga je u izradi sudjelovalo više članova. </p><h2>Hajdaš Dončić: Potreban drugačiji pogled na ekonomiju</h2><p>Saborski zastupnik <strong>Siniša Hajdaš Dončić</strong> istaknuo je da Hrvatska za 20 ili 30 godina nije moguća bez novog društvenog ugovora u kojem će sudjelovati svi građani, a koji kulturu, obrazovanje i zdravstvo štiti kao javno dobro i najvrjedniji resurs lokalne zajednice, za što je potreban drugačiji pogled na ekonomiju koja, dodao je, ne smije više biti klijentelistička i apsolutno ovisna o europskom novcu jer tako neće stvarati inovacijsku državu i dodanu vrijednost. </p><p>To se može promijeniti potpunom ekonomskom, socijalnom, institucionalnom i javnom transformacijom društva gdje su svi građani partneri. U programu predlažu stvaranje nacionalnog fonda gdje postoji državni novac koji ne ulazi samo u inovaciju i istraživanje, već i u upravljanje javnim dobrom, energetikom te turističkim sektorom, nakon čega udjeličari sudjeluju u raspodijeli dividende i taj novac "dijele" građanima koji imaju lošiju startnu poziciju. </p><p>"Borba socijaldemokrata i socijalista u 21. stoljeću je borba protiv ekonomske nejednakosti", rekao je Hajdaš Dončić, dodavši da ćemo bez istih razvojnih mogućnosti za sve ostati na začelju Europe.</p><h2>Glasovac: Obrazovanje dostupno svima</h2><p>Saborska zastupnica<strong> Sabina Glasovac</strong> istaknula je da je jednaka dostupnost obrazovanja, zdravstva, ali i pristup ekonomskim politikama nešto je što u cijelom svijetu razlikuje desne od lijevih politika.</p><p>Cilj socijaldemokrata je obrazovanje koje je besplatno i dostupno svima, u skladu s potrebama svakog pojedinca, poručila je, dodavši da je pandemija koronavirusa pokazala kako obrazovanje u Hrvatskoj nije jednako dostupno svima.</p><p>Tako u programu inzistiraju na troškovnom rasterećivanju djece i roditelja kroz sufinanciranje besplatnog međumjesnog prijevoza, udžbenika te osiguravanje obroka svakom djetetu u školi. Sustav također mora skrbiti o djeci s teškoćama i darovitim učenicima jednako kao i učenicima koji imaju prosječne predispozicije, navela je Glasovac. Uz to, potrebno je djeci pružiti mogućnost da u školama zadovolje sve svoje potrebe koje nisu nužno vezane uz formalno obrazovanje. </p><h2>Medved: Primarna zdravstven zaštita temelj</h2><p>Kandidatkinja za članicu Predsjedništva <strong>Sara Medved </strong>naglasak je stavila na sustav zdravstva te je istaknula da je primarna zdravstvena zaštita temelj zdravstvenog sustava. Zalažu se za reorganizaciju primarne zdravstvene zaštite tako da može zadovoljiti većinu zdravstvenih potreba svih građana. Zdravstveni sustav mora biti održiv, učinkovit i otporan, a to se može postići ulaganjem u solidarno i dostupno zdravstvo, poručila je. </p><p>Zastupnica u Europskom parlamentu <strong>Biljana Borzan</strong> pak je poručila da je borba za potrošača za ravnopravan tretman kada su u pitanju multinacionalne kompanije suvremen način demonstracije socijaldemokracije. </p><p>"Sigurna sam da će Grbin znati moderne politike europske socijaldemokracije utkati u rad SDP-a i promovirati ih. Građani traže da se uvijek postavljamo na stranu slabijih. Desnica je uvijek na strani profita velikih proizvođača, a mi na strani malih", poručila je Borzan, dodavši da je ključ svakog oporavka suočavanje s greškama i postavljanjem osnova za novi početak. </p>