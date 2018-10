Pedofil uhićen zbog seksualnog zlostavljanja dviju djevojčica...

Muškarac (31) iz sjeverozapadne Hrvatske osumnjičen za seksualno iživljavanje nad dvije djevojčice mlađe od 10 godina završio je u istražnom zatvoru na mjesec dana.

Sudac istrage poslao ga je u zatvor kako ne bi mogao utjecati na svjedoke. Sumnjiče ga da je ovaj mjesec maloljetnu djevojčicu iz svog šireg obiteljskoga kruga, dirao po spolnom organu. Ona je to prijavila svojoj obitelji, koja je sve prijavila policiji.

Tijekom istraživanja, neslužbeno doznajemo, policija je saznala da je perfidni pedofil, imao još jednu žrtvu. Tjedan dana prije no što je zgrabio djevojčicu, došao je u posjet prijatelju u kuću. Dok je otac malene bio zauzet nekim poslovima, u sobu je odveo njegovu maloljetnu kćer. Polegao ju je na krevet i dirao po spolovilu. Kako joj je zaprijetio da će joj nauditi, ona se zbog straha nije usudila nikome to prijaviti.

Utvrdi li se da je kriv, osumnjičenom 31-godišnjaku (koji je također otac) prijeti kazna od jedne do deset godina zatvora zbog spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina.

U naselju u kojem je manijak napastovao djecu samo su rijetki doznali što je radio. Brzo se proširila priča o navodnom silovanju, pa su i roditelji maloljetnika postali puno oprezniji. Naravno, dio ljudi ostao je potpuno šokiran jer nisu bili svjesni da se takvo što uopće može odvijati u njihovu mjestu.

Inače, prema dosadašnjim istraživanjima i izjavama, ljudi obično zamišljaju pedofile kao starije muškarce koji se cijelo vrijeme motaju oko škola ili vrtića. Često kruže i priče o muškarcima u kombijima koji nude slatkiše, no gotovo svaki put takva se priča pokaže izmišljenom. Istina je, prema analizi dosadašnjih slučajeva napastovanja djece, bitno drukčija. U čak 70 do 90 posto slučajeva žrtva i napadač poznaju se od ranije.

- Velikim dijelom to su članovi obitelji, rođaci, susjedi, podstanari, prijatelji obitelji, odnosno ljudi zaduženi za odgoj i obrazovanje djeteta. U usporedbi s prijateljima i znancima, stranci, koji djetetu prilaze na igralištu u parku ili automobilu, čine samo od 10 do 30 posto počinitelja - navode Lana Mužinić i Ljiljana Vukota u svojoj knjizi “Tretman seksualnih delinkvenata i zaštita zajednice”.

Kad je riječ o njihovim socijalnim ili demografskim karakteristikama, pedofili se ne razlikuju od ostatka populacije. Ima ih među svim rasama, religijama, stupnju obrazovanosti i zanimanja. Ipak, u gotovo 90 posto slučajeva zlostavljači pedofili su muškarci. Stari su između 26 i 40 godina, no među njima ima i starijih. Svoje namjere dobro kriju te se ni po čemu neće izlagati kako slučajno nekome ne bi ispali sumnjivi. Ako ih i otkriju, oni će to pokušati potpuno osporiti. Ukoliko ih netko pritisne dokazima, druga taktika im je da će pokušati što više umanjiti ono što su učinili. Kako bi opravdali svoje ‘druženje’ s djecom, pokušat će za to okriviti njih. To je i najčešća obrana pedofila, koji žele sebe prikazati kao žrtvu djeteta koje ih je “zavelo”.

Analiza slučajeva pokazala je kako su pedofili, koji imaju velik broj žrtava, skloniji tome da ponovno napadnu čim budu pušteni na slobodu. Ono što su istraživači primijetili je činjenica da što je njihova žrtva mlađa, njihove namjere su puno opasnije i poremećenije.

Najčešći način na koji pridobivaju djecu je podmićivanje. Vrlo rijetko koriste prijetnju ili fizičko nasilje kako bi dobili što žele.

Najčešće zlostavljaju jednu žrtvu iako ima slučajeva kad zlostavljaju više žrtava. U procesu “zavođenja”, u 90 posto slučajeva, povjerenje djeteta zadobili su pretvarajući se pred djecom da su im prijatelji. Rijetki su slučajevi u kojima se pedofil pokazuje kao “zločesti vuk”. Puno češće ponaša se kao “princ iz bajke”, onaj koji ih daruje, nježni i ljubazni zavodnik.

Pedofili danas prolaze s malim kaznama. Tako je bilo i u slučaju pravomoćno osuđenog muškarca, iz središnje Hrvatske, koji je napastovao i snimao dvije kćeri svog prijatelja. Slučaj vjerojatno ne bi ni otkrili da pedofil nije izgubio svoj mobitel u gradskom prijevozu. Nalaznik mobitel otkrio je snimke i prijavio sve policiji. Prvotno je osuđen na nešto više od dvije godine zatvora, što je preinačeno u djelomično uvjetnu kaznu. U zatvoru je proveo nešto više od godine dana.

- Ne ulazeći u konkretne slučajeve, mogu reći da seksualno zlostavljana djeca nose posljedice mnogo godina. Osobito ako je počinitelj osoba bliska djetetu, jer su tad strah i sram od razotkrivanja puno veći. Djeca se boje da im neće vjerovati, da će biti odgovorna za probleme u obitelji i posljedice za zlostavljača i da će ostati sama. Zlostavljač često stvara dojam da su u posebnom odnosu, da imaju svoju “malu tajnu” te se dijete osjeća kao da izdaje povjerenje i posebni savez sa zlostavljačem. Od svih vrsta zlostavljanja, istraživanja i klinička praksa upućuju na to da najviše seksualno zlostavljane djece pokuša suicid i pribjegava samoozljeđivanju, a veća je i stopa depresije, istaknula je Mia Roje, psihologinja Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.