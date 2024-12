Peka od tone i 13 kuhara za 1500 gladnih u Oroslavju: 'Ovo nema ni Zagreb ni Beč ni Dubai'

U zagorskom Oroslavju u nedjelju su napravili najveću peku na svijetu. Sama zvonolika posuda za pečenje teži nešto više od tone i ima promjer od tri metra, dok ona prosječna za kućanstvo ima oko 13 kilograma i promjer do 50 centimetara. Izradila ju je firma TPK Orometal, a u pripremi hrane jučer je sudjelovalo 13 kuhara koji su u 5.30 sati počeli ložiti vatru kako bi sve bilo spremno za posjetitelje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:04 U Oroslavju pripremljena najveća peka na svijetu | Video: 24sata/Igor Soban/PIXSELL

Glavni koordinator kuhara bio je Stjepan Kahlina, koji je rekao da je cilj ovoga "objeda za šampione" zajedništvo stanovnika Oroslavja, pa i šire.

- Već se dugo bavim kuharstvom na veće količine ili, kako bi neki rekli, za široke mase. Tako smo i došli na ideju za ovu peku. Htjeli smo napraviti nešto spektakularno, a da smo u tome vrsni. Poanta je da svi skupa ovdje jedemo besplatno, a i da ljudi mogu probati najveću peku na svijetu u kojoj će svi uživati - ispričao nam je Stjepan, kojega sumještani bolje poznaju pod imenom Štef.

U Oroslavju pripremljena najveća peka na svijetu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Peku su napunili s 200 kilograma teletine i svinjetine, 150 kilograma krumpira i 50 kilograma ostalog povrća koje su pekli od 9 do 14 sati. Osim hrane, utrošeno je i oko 10 metara drva koja su, kao i hranu, dobili većinom od donacija lokalnih poduzeća. Svakih sat vremena peku su otkrivali kako bi promiješali hranu, a za to su koristili kamion s dizalicom.

- S obzirom na to da smo uspjeli napraviti ovako veliku peku, prijavili smo se i za Guinnessovu knjigu rekorda. To je ipak procedura, pa moramo čekati. Pokušali su to i u Brnazama kraj Sinja, ali je njihova peka ipak manja za pola metra od naše - rekao je glavni kuhar Stjepan.

U Oroslavju pripremljena najveća peka na svijetu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Objasnili su nam i kako za nagradu nije toliko važna veličina same peke, nego broj podijeljenih porcija. Organizatori su procijenili da će od 400 kilograma hrane dobiti oko 1500 porcija, kojih nije bilo dovoljno za mnogo posjetitelja koji su došli u Oroslavje.

- Dali smo sve od sebe za prvi put. Ovaj broj ljudi nam je samo pokazatelj da je Advent u Oroslavju uspio. Naš ima stvari koje nema u Parizu, Beču, Zagrebu ili Dubaiju. Sljedeće godine ćemo pripremiti još više hrane jer za to ima mjesta u ovoj peki - rekao nam je Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavja.

U Oroslavju pripremljena najveća peka na svijetu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Oni koji su imali sreće uspjeli su ugrabiti svoju porciju i uživati u, kako kažu, povijesnom trenutku za njihov grad.

- Ovdje u Oroslavju se dogodilo nešto prekrasno. Ovo što su naši dečki tu pripremili tog nema nigdje u svijetu. I ova hrana je zaista prekrasna, meso je toliko fino, topi se u ustima - rekao je Ive Krajačić, posjetitelj Adventa.

U Oroslavju pripremljena najveća peka na svijetu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Osim hrane za Advent, u Oroslavju pomoću peke planiraju peći jaja za Uskrs, a i raditi palačinke od tri metra.

- Mi smo samo htjeli pokazati što jedan mali grad može, a i što se može u našoj domovini kad se ne krade i kad vlada zajedništvo. Želim se zahvaliti svim sponzorima i svim ljudima dobre volje. Hvala vam svima i pozivam cijelu Hrvatsku da dođe u Oroslavje vidjeti što mi sve ovdje radimo - rekao je gradonačelnik