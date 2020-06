Peking sada tvrdi: Netočno je da nismo odmah podijelili informacije o koroni s WHO-om

Mediji su javili da su snimke s internih sastanaka u WHO-u pokazale da je ta agencija UN-a jedva dobila od Kine nužne informacije na početku pandemije koronavirusa

<p>Peking je u srijedu poručio da su novinski izvještaji, prema kojima je Kina zakašnjelo podijelila informacije o Covidu-19 s WHO-om, u potpunosti neistiniti.</p><p>Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian na novinskoj je konferenciji odgovorio na tvrdnju američkih medija prema kojoj je Svjetska zdravstvena organizacija bila frustrirana značajno odgođenim dijeljenjem informacija o epidemiji koronavirusa, tijekom prve faze epidemije u Kini.</p><p>Mediji su javili da su snimke s internih sastanaka u WHO-u pokazale da je ta agencija UN-a jedva dobila od Kine nužne informacije na početku pandemije koronavirusa, što je u suprotnosti s prvobitnim pohvalama koje je Svjetska zdravstvena organizacija uputila Pekingu.</p><p>Snimke s tog sastanka prikazuju dužnosnike kako se 6. siječnja žale da Peking ne dijeli s ostatkom svijeta podatke potrebne da bi se procijenio rizik koji virus predstavlja za ostatak svijeta.</p><p>Kina je tek 20. siječnja priznala da je koronavirus zarazan, a 30. siječnja WHO je proglasio globalnu opasnost.</p><p>Međunarodna zajednica sve je više nezadovoljna kineskom reakcijom na koronavirus.</p><p>Covidom-19 dosad je u svijetu zaraženo gotovo 6,4 milijuna ljudi, a umrlo je 380.000.</p><p>Tajvan je u ožujku objavio da su upozorili WHO još krajem prosinca da postoje dokazi o prijenosu koronavirusa s čovjeka na čovjeka, a WHO je sredinom siječnja objavio na Twitteru da istraga kineskih vlasti pokazuje da ne postoje dokazi o takvom prijenosu bolesti.</p><p>Donald Trump je obustavio američke odnose s WHO-om jer, kako kaže, tu organizaciju kontrolira Kina.</p>