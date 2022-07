Pelješki most najduži je u Hrvatskoj: Evo koliki je u usporedbi s drugima u svijetu

Foto: Canva/Pixsell

Gradnja Pelješkog mosta i službeno je gotova i on se danas pušta u promet nakon svečanog programa. Trenutno je to najduži most u Hrvatskoj, duljine 2404 metra

Danas se i službeno otvara Pelješki most, važan projekt koji ostatak Hrvatske povezuje s krajnjim jugom zemlje. Pelješki most dug je 2404 metra što ga čini najduljim mostom u Hrvatskoj. Pelješki most nešto je manji od poznatog Golden Gatea u San Franciscu koji je izgrađen 1937. godine. Dulji je, pak, od također popularne destinacije - Brooklyn Bridgea, izgrađenog 1883. koji je dug 1.825 metara. Pelješki most dulji je i od lučkog mosta u Sydneyju koji je izgrađen 1932. godine i dug je 1.149 metara. Pelješki most gradila je kineska tvrtka, a Kinezi drže i trenutni rekord za najdulji most na svijetu. Riječ je o Danyang–Kunshan Grand Bridgeu izgrađenom 2011. godine, a dug je nevjerojatnih 164,8 kilometara.