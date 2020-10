Prozvao Škoru, Krišto, Penavu, Bujicu: 'Idemo u borbu protiv huškača i širitelja netolerancije'

Film koji su priželjkivali neće gledati. Proces transformacije HDZ-a vodimo četiri godine, pozicionirali je centar desno, ali svakako ne na rub političkog spektra, ne na radikalizam i ekstremizam, poručio je Plenković

<p>Premijer Andrej Plenković izjavio je u Bruxellesu da je među temama sastanka Europskog vijeća i pandemija koronavirusa. Naglašava da je Hrvatska zagovarala, kao i do sada, subnacionalni pristup, a govorio je i o aktualnim temama posljednjih dana. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Plenkovićev apel mladima u borbi s koronom</p><p>- Očekujem da uđemo u gnijezda netolerancije i mržnje, jer je granica prijeđena, rekao je Plenković. </p><p>Dodao je i kako očekuje da kriminalističko istraživanje utvrdi tko su sve ljudi koji su utjecali na počinitelja strašnog zločina na Trgu sv. Marka.</p><p>- Nije on mogao u svojoj dobi i sa svojim životnim putem tek tako se odlučiti na ovakav događaj. To je situacija bez presedana i ona je zabrinjavajuća. Pitanje je koliko imaš još takvih mladih ljudi koji su pod sličnim utjecajem. Zbog toga ćemo ići do gnijezda govora mržnje, rekao je Plenković.</p><p>Kazao je i da će istraga pokazati koji su motivi napada te je li motiv bio ubojstvo predsjednika Vlade. </p><p>- Nakon moje konferencije za tisak jučer došle su reakcije nekih političkih stranaka, očito su se prepoznali ono što sam govorio. Prepoznali su se huškači, tu mislim na Domovinski pokret i sve njegove frakcije. Upravo su oni u izbornoj kampanji izašli s tezom, zajedno s Mostom, suradnja s HDZ-om da, ali suradnja s Plenkovićem ne. Očito su njihove huškačke poruke koje puštaju u javnost kroz Bujicu, Hrvatski tjednik, kao dva eklatantna primjera širenja govora mržnje, koji su usmjereni prema meni, su potaknuli možda ovoga mladoga čovjeka da napravi ovakav napad, pokušaj teškog ubojstva s terorističkim elementima. Ovo je događaj bez presedana - kazao je Plenković. </p><p>Rekao je i da će se vidjeti tko će odgovarati za ovakve događaje.</p><p>- Proces transformacije HDZ-a vodimo četiri godine, stabilizirali smo je, pozicionirali je centar desno, ali svakako ne na rub političkog spektra, ne na radikalizam i ekstremizam. Oni koji su pripadnici tog dijela političkog spektra nisu naše društvo. Film koji su priželjkivali neće gledati, frustracija koju imaju i govore kakav smo čuli od Ivana Penave, jutros od Karoline Vidović Krišto i komentar Miroslava Škore kojem bi bilo puno pametnije da je ostao u estradi, a ne da se bavi politikom jer ovako djeluje kao neuvjerljivi klaun. Vodit ćemo oštru političku borbu protiv onih koji su huškači i siju netoleranciju u hrvatskom društvu - istaknuo je premijer. </p><p>Osvrnuo se i na komentatore s lijevog spektra</p><p>- Čitam neke lijeve komentatore i gledam njihovu analizu. Niti jedan nije našao shodno da pogleda HDZ od prije 2016. i HDZ danas, da se zapitaju do koga i zašto je nastala transformacija. Dobro znam kako se boriti protiv onih koji šire mržnju i zato sam ih markirao prije rezultata izbora da nisu partneri za suradnju - kazao je premijer. </p><p>- Gospodin klaun koji sa svojom svitom na izborima sugerira ljudima da se ne glasa ni za jedan ni za dva, nego za tri, dakle njega. Pa su sugerirali ljudima da se križaju i poništavaju listići na predsjedničkim izborima. Na izborima u siječnju bilo je 97 tisuća listića koji su proglašeni nevažećima. Takvog slijepila kod tolikog broja ljudi između jedan i dva teško da se može naći u oftalmološkom smislu. To je bila akcija da Grabar-Kitarović izgubi izbore - kazao je Plenković komentirajući izjavu Miroslava Škore koji je kazao da je premijer neozbiljan. </p><p>Na pitanje je li napadač imao pomoć, premijer je kazao da to ne zna. </p><p>- Nije normalno da netko posjeduje dva vatrena nelegalna oružja - kazao je premijer. </p><p>- Najprije ćemo jasno prokazati hrvatskoj javnosti o kome je riječ pa će se utvrditi zašto je došlo do ovog teškog pokušaja ubojstva s elementima terorizma. Ne paše tim očito politika gospodarskog oporavka, suradnja s predstavnicima nacionalnih manjina - kazao je premijer govoreći o onima koji stvaraju podjele u društvu.</p>