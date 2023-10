Kako je Penava privatizirao žrtvu Vukovara: 'To što on sebi dopušta je ispod svake razine!'

Zadnje riječi francuskog dragovoljca i pripadnika HOS-a Jean-Michela Nicoliera koji se borio za Vukovar i koji je brutalno ubijen na Ovčari bile su: "To je moj izbor, i u dobru i u zlu". Upravo će se pod tim sloganom 18. studenoga odvijati ovogodišnja 25. Kolona sjećanja na žrtve Vukovara. A kako je najavio gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, predvodit će je pripadnici Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), koji su s Nicolierom branili Vukovar.

- Uz hrvatske branitelje te članove obitelji poginulih, nestalih, ubijenih i umrlih hrvatskih branitelja Vukovara, Kolonu sjećanja predvodit će i pripadnici Hrvatskih obrambenih snaga koji su branili Vukovar. Zašto ove godine ističemo HOS? Zato što smo, kao i svake godine, čvrsto stajali iza svakog pojedinca i postrojbe koji su branili Vukovar i Hrvatsku - rekao je jučer Penava predstavljajući plakat ovogodišnjeg Dana sjećanja na žrtvu Vukovara kojim dominira geslo obilježavanja uz ime Vukovara i HOS-a.

Spomenuo i 'ZDS'

Poručio je kako Vukovar neće biti mjestom gdje će se omalovažavati vrijednosti Domovinskog rata, kao ni uloga bilo koje hrvatske postrojbe koja je branila Vukovar.

- Znam da ima ljudi koji se ne slažu s HOS-om, pa i Domovinskim ratom i njegovim vrijednostima, kao i da ima ljudi koji pokušavaju manipulirati HOS-om pa će možda nekoga smetati ovo ili ono 'U'. Ali ja takvima, kao i onima koji će možda doći u odorama HOS-a 'mjeriti kukuruz', poručujem da ne dolaze. Svi kojima smeta HOS i riječi 'Za dom spremni' neće biti dobrodošli u Vukovaru - naglasio je Penava.

Posebnu poruku odaslao je svim članovima političkih stranaka, veleposlanicima, državnim odvjetnicima, sucima i novinarima.

- Neka u Vukovar ne dolaze i svi članovi političkih stranaka kojima se ne sviđa i koji ne poštuju Domovinski rat i HOS, kao i oni kojima se možda ne sviđa 'Za dom spremni' u HOS-ovu grbu. To je poruka i za veleposlanike koji bi u Hrvatskoj određivali koje vrijednosti treba poštovati, za suce, državne odvjetnike, policajce i novinare koji imaju nešto protiv HOS-a ili bilo koje druge postrojbe iz Domovinskog rata. Ja vas molim, nemojte dolaziti u Vukovar - glasno je i jasno izrekao Penava. A onda pobrojio što sve u Vukovaru nosi ime povezano s HOS-om.

Zastupnici gnjevni

- Dolazite u grad u kojem jedna od ulica nosi naziv dragovoljaca HOS-a, hodate Kolonom sjećanja preko mosta koji je nazvan po pripadniku HOS-a Jeanu-Michelu Nicolieru, kročite kolonom čiji slogan su njegove posljednje riječi, te naposljetku, dio ste Kolone sjećanja na branitelje i civile stradale u Vukovaru, a nju ove godine predvode branitelji među kojima su pripadnici HOS-a. I ove godine hodat ćemo tragovima stopa ljudi koje neizmjerno poštujemo. To su naše vrijednosti i naša povijest - zaključio je Penava. Njegove najave izazvale su žestoke reakcije kako oporbe, tako i HDZ-a.

- Grad Vukovar branile su sve postrojbe, hrvatski narod, i takve izjave su nedopustive. Žrtva Vukovara je teret našeg naroda, a izjava gradonačelnika je deplasirana i politikantska - rekao je HDZ-ov zastupnik Ante Deur.

Na Penavu su se obrušili i oporbeni zastupnici koji su ga otvoreno upitali tko je on da određuje tko će se i kako pokloniti žrtvama Vukovara.

- To što je gradonačelnik ne daje mu za pravo da ikome govori kako bi trebao osjećati, misliti i poštovati, demokratsko smo društvo. Tko je on da određuje tko će i na koji način poštovati žrtvu - istaknuo je Bojan Glavašević, zastupnik Kluba Možemo, čiji je otac Siniša Glavašević ubijen u Vukovaru.

Tko si ti, Penava?

Šef SDP-a Peđa Grbin istaknuo je da u Vukovar nikad nije i neće odlaziti zbog Penave.

- U Vukovar ne idemo ni zbog Penave ni zbog bilo kojeg drugog političara, nego zbog strašnog zločina koji je tamo počinjen. I nikakav Penava me u tome neće i ne može spriječiti. Penava si je zamislio da je on Vukovar i da mi, koji se idemo pokloniti žrtvama i koji idemo komemorirati sjećanje na jedan strašan zločin, idemo tamo zbog njega. E pa, Penava, ne idemo, nismo išli do sada niti ćemo ubuduće. To da si on dopušta politizirati taj dan je ispod svake razine - zgrožen je šef SDP-a Peđa Grbin.

Njegovo mišljenje dijeli i zastupnica Sandra Benčić, ali i ostali oporbeni zastupnici.

Ministarstvo hrvatskih branitelja jučer nije željelo reagirati na Penavine istupe, ali je to vrlo rado učinio premijer Andrej Plenković. Iz Bruxellesa mu je poručio da nema pravo privatizirati ni Vukovar niti Dan sjećanja, a progovorio je i o službenom plakatu obilježavanja obljetnice Vukovara kojim dominira slovo "U".

- Stvari su jasne. Ovo je nešto što je radio Grad bez konzultacija s bilo kime, bez konzultacija s Ministarstvom branitelja. Tijelo koje će se ovim formalno baviti sastaje se sljedeći tjedan. Ovo što smo danas vidjeli je isključivo odgovornost Penave i Grada, ali on nema nikakvog pravo privatizirati ni Grad ni Dan sjećanja. Država, Vlada i svi koji su uključeni sudjelovat će u programu - rekao je Plenković i dodao kako taj događaj financira Vlada.