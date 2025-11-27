Obavijesti

News

Komentari 1
UHIĆENJE MIKULIĆA

Penava: Ne postupa DORH bezveze kad je riječ o ovako visokom rangu dužnosnika

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
Penava: Ne postupa DORH bezveze kad je riječ o ovako visokom rangu dužnosnika
Zagreb: Ivan Penava o prijedlogu kandidata za izbor pravobranitelja za djecu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Penava pozdravlja brzu reakciju Vlade, koja je Mikulića razriješila dužnosti glavnog državnog inspektora odmah danas na zatvorenom dijelu sjednice Vlade, a prije uhićenja.

Predsjednik Domovinskog pokreta i član vladajuće većine Ivan Penava rekao je u četvrtak, referirajući se na uhićenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića da poštuje presumpciju nevinosti, ali i da je jasno da, kada je riječ o tako visoko rangiranom dužnosniku "DORH ne postupa bezveze", no koalicija, kaže nije u opasnosti.

"Uvijek je loše kada se u institucijama koje su zadužene za istraživanje drugih građana i tvrtki, a Državni inspektorat "češlja" jako puno sektora u državi, pojavi sumnja u koruptivne ili kriminalne radnje. Apsolutno je to zabrinjavajuće i dovodi u pitanje povjerenje građana u institucije, no pozitivno je što vidimo da je pravosuđe neovisno, što je iznimno bitno, i da postupaju i prema visoko rangiranim dužnosnicima", poručio je Penava u izjavi novinarima u Hrvatskom saboru. 

RAZRIJEŠEN DUŽNOSTI FOTO Inspektori u pretresu, doveli su i uhićenog Mikulića
FOTO Inspektori u pretresu, doveli su i uhićenog Mikulića

Podsjeća da u svakom slučaju, dok sud ne dokaže krivnju, treba poštovati presumpciju nevinosti te je sada na Mikuliću da je dokaže, ali napominje kako je jasno da, "kada je riječ o ovako visokom rangu dužnosnika, DORH ne postupa bezveze" te da sigurno postoje "snažni argumenti" za njegovo uhićenje. 

"Kad govorimo o glavnom državnom inspektoru, to je izuzetno visoka pozicija. Tako da definitivno po tom primjeru možemo vidjeti da pravosuđe ili DORH ne preza od postupanja prema bilo kome. I najvažnije je, nevažno što mislim ja, premijer ili bilo tko u oporbi, da se postupa jednako prema svima", opetovao je. 

Penava pozdravlja brzu reakciju Vlade, koja je Mikulića razriješila dužnosti glavnog državnog inspektora odmah danas na zatvorenom dijelu sjednice Vlade, a prije uhićenja.

Oporba u tom kontekstu postavlja pitanje je li premijer Andrej Plenković imao informaciju da je USKOK izdao uhidbeni nalog za Mikulića. Penava kaže da je on osobno za uhićenje doznao iz medija.

'NISMO IZNENAĐENI UHIĆENJEM' Saborska oporba: Ovo pokazuje kakve ljude na ključne pozicije u državi imenuje Andrej Plenković
Saborska oporba: Ovo pokazuje kakve ljude na ključne pozicije u državi imenuje Andrej Plenković

"A je li premijer imao informaciju, nije mi poznato, morat ćete pitati njega. U svakom slučaju, dobro je što je Vlada razriješila Mikulića. Dozvolit ćemo si da i nije sporno ukoliko se to i znalo neko vrijeme danas tijekom dana, iz aspekta odgovornosti i obnašanja dužnosti je to dobro", ustvrdio je. 

Trenutno, dodao je, parlamentarna većina nije upitna. "Ne znam detalje slučaja, nadam se dobiti više informacija večeras, razgovarat ćemo, ali ne vidim za sad kut koji bi doveo u opasnost koaliciju ili ugrozio Vladu. Ovaj kut koji oporba zaziva je legitiman, ali nemojmo zaboraviti da su, uz sve te okolnosti koje nam se ne sviđaju, ipak izbori ti koji su relevantni. Zna se kome pripada većina i mislim da ona u ovom trenutku nije upitna", poručio je predsjednik DP-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
DOZNAJEMO Mikulić i njegov kum primili 120.000 eura mita, uzeli i veće količine mesa?
UŽIVO SVE O MEGA AFERI

DOZNAJEMO Mikulić i njegov kum primili 120.000 eura mita, uzeli i veće količine mesa?

Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek. Uz Mikulića se tereti još tri osobe. O uhićenju se oglasio Uskok, a stigla je i reakcija Vlade
Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu
STIGLA PRESUDA

Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu

Muškarac, koji inače prima dječji doplatak te socijalnu pomoć u iznosu od 890 eura, tvrdio je da je pomagao prijatelju kojem se kuća srušila u potresu...
Stručnjak: Za rušenje nebodera Vjesnika bit će potrebne na stotine kilograma eksploziva
JOŠ SE NE ZNA DATUM

Stručnjak: Za rušenje nebodera Vjesnika bit će potrebne na stotine kilograma eksploziva

Profesor Dobrilović, koji je u srijedu bio na terenu, za Hinu je potvrdio da će se rušenje obaviti za nekoliko tjedana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025