'NISMO IZNENAĐENI UHIĆENJEM'

Saborska oporba: Ovo pokazuje kakve ljude na ključne pozicije u državi imenuje Andrej Plenković

Saborska oporba: Ovo pokazuje kakve ljude na ključne pozicije u državi imenuje Andrej Plenković
Oporbeni saborski zastupnici poručili su u četvrtak da ih nije iznenadila vijest o uhićenju glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, a pitaju se kada je premijer doznao za uhićenje i vrijedi li i za njega "lex AP"

Za SDP-ovu Mirelu Ahmetović slučaj Andrije Mikulića je potpuno očekivan i nije ništa iznenađujuće. Kaže da je on Plenkovićev odabranik zbog kojeg je i osnovan Državni inspektorat kako bi ga se „uhljebilo“ i  s kojim je Mikulić vladao s puno kontroverznih slučajeva iza sebe. Ahmetović podsjeća da je slučaj s kojim se Mikulić povezuje star barem godinu dana. 

"Ono što ja zaključujem je da je Andriji Mikuliću dana godina dana da počisti sve što može počistiti za sobom. Ono što očekujem kao završetak ovog slučaja je njegovo uhićenje i naravno, dugotrajna kazna, ali ne bih se čudila ni da završi kao što je Beroš završio, dakle zaposlen u javnom poduzeću iz kojeg je krao, pa ga možemo možda vidjeti i na nekom direktorskom mjestu u javnom poduzeću koje se bavi gospodarenjem otpada", rekla je Ahmetović.

To što je  Mikulić danas smijenjen neposredno prije nego li je u javnost procurila informacija o njegovom uhićenju, Ahmetović je komentirala premijerovim pokušajem da to prikaže kako HDZ s tim nema ništa.

Benčić: Bez obzira kako će ići postupak protiv Mikulića odgovorna je vlada

Sandra Benčić iz Možemo izjavila je da, bez obzira kako će ići postupak protiv Mikulića i šta će se kroz taj postupak pokazati, onoga koga ona smatra odgovornim jest vlada Andreja Plenkovića i ne samo za to ilegalno odlagalište, nego za takva odlagališta diljem zemlje.

"Od 2015. do danas Vlada je napravila sve da u potpunosti liberalizira i legalizira uvoz otpada u Hrvatsku, pri čemu te firme profitiraju u milijunima eura, a uvoze otpad, ostave ga negdje nezakonito i truju zemlju. Vlada Andreja Plenkovića tome ne želi stati na kraj, pa je Hrvatska postala mala zemlja za veliko ilegalno odlagalište otpada".

Na pitanje je li slučajnost što je Andrija Mikulić smjenjen prije uhićenja, odgovorila je da treba pitati Andreja Plenkovića je li dobio informaciju o tome prije nego je smijenio Mikulića i „vrijedi li lex AP za sve osim za AP-a“.

Grmoja: Uhićenje pokazuje kakve ljude na ključne pozicije u državi imenuje Andrej Plenković

Ovo je možda jedno od većih uhićenja u povijesti Hrvatske i pokazuje kakve ljude na ključne pozicije u državi imenuje Andrej Plenković, poručio je predsjednik Mosta Nikola Grmoja. 

"Zanimljivo je jer nije uhićena mala riba nego netko tko kontrolira sve - od hrane, gospodarstva, rudarstva do zaštite okoliša", istaknuo je. 

Podsjetio je kako je Most već pri imenovanju Mikulića za glavnog državnog inspektora smatrao da nije podoban za tu funkciju, ni po kvalifikacijama, a ni po integritetu.

"Znalo se da se radi, u najmanju ruku, o korumpiranom čovjeku. Ne znamo još uvijek uz što se veže ovo uhićenje, ali zanimljivo je da se premijer, kada je ranije danas vama novinarima rekao da žuri na Vladu, očito žurio smijeniti Mikulića jer je imao, vrlo vjerojatno, informacije da će doći do uhidbenog naloga. Ovo je jedan ogroman udarac Plenkovićevoj vladi", kazao je. 

Zastupnike parlamentarne većine - DP-a, Vesnu Vučemilović, Željka Lackovića i nacionalnih manjina pozvao je da kažu hoće li i dalje podržavati ovu Vladu nakon "ovog sramotnog udarca" i činjenice da je, uz smjene 20-ak ministara, i čovjek koji je trebao kontrolirati zakonitost u resorima za koje je zadužen Državni inspektorat "ispao korumpiran". 

Grmoja se osvrnuo i na smjene niza čelnika državnih tvrtki. "Vjerojatno to nije povezano s ovim uhićenjem i vjerojatno će iz Vlade pravdati to činjenicom da se pri ulasku u OECD moraju raspisati javni natječaji za sve državne tvrtke, ali zanimljivo je da se to događa upravo danas i uoči ovog uhidbenog naloga", ustvrdio je.

Uskok je u četvrtak, ne navodeći identitet, priopćio da je zbog korupcije uhitio više osoba, među kojima je i Andrija Mikulić kojega je vlada danas razriješila dužnosti glavnog državnog inspektora.

