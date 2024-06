Penava o DP-u: Za razliku od Bartulice, ja sam godinama u ambijentu teške centrifuge

Predsjednik Domovinskog pokreta i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava komentirao je u HRT-ovoj emisiji '1 na 1' političke aktualnosti i situaciju u Domovinskom pokretu.

- Stranka smo koja želi mijenjati nešto u Hrvatskoj. Sve drugo bilo bi nastavak djelovanja kao da smo u oporbi, bez dovoljno hrabrosti, da se preuzme odgovornost za mijenjati stvari. Kad čovjek ima zrelost, onda se mora pomiriti s tim i nekad raditi korak unatrag, da bi došao u poziciju barem nešto realizirati od onoga što smatra ključnim. Ne možemo se vidjeti sa strankama poput Možemo! i SDSS. To su bili nekakvi preduvjeti. Od važnog značenja su nam demografija. Cijenimo gorući problem hrvatske države. Taj problem ima svoju genezu desetljećima. To nije samo kod nas problem nego i zapadnjačke civilizacije - istaknuo je.

Dodao je i kako ih zanima gospodarsko razvijanje Hrvatske.

- Voljeli bismo vidjeti da Luka Rijeka vrati primat jer smo od 90-ih slušali žalopojke kako su nam Trst i Koper preuzeli primat na Jadranu. To nam je strateški bitna stvar. Voljeli bismo vidjeti da smo energetski neovisni, voljeli bismo vidjeti i povratak Ine u hrvatske ruke - rekao je.

Istaknuo je i kako mu je funkcija gradonačelnika Vukovara najmilija te da mu je otkad je stupio na mjesto gradonačelnika Vukovara oduvijek bio cilj vratiti brojku stanovnika koji je slična predratnom vremenu. Osvrnuo se i na slučaj Bartulice i crvenog Ferrarija.

- Znajući gospodina Bartulicu i njegov životni ritam, on nije sklon noćnom životu, a kamoli krim miljeu. Gledajući njega tu večer, bio je poprilično izgubljen. Nije toliko dugo u politici, da bi bio imun na udarce u politici i pritisak kojem je bio izložen. Da je netko bio u toj situaciji s lijevog spektra, takve pompe i udaraca ne bi bilo. Ne tražim alibi, pogriješili smo kao Domovinski pokret. Još je Ferrari mogao proći u varijanti da bi se od deset ljudi možda četvorici svidjelo. Priča koja je slijedila je neprihvatljiva. Ne mogu drugo pomisliti, nego da je riječ o grubom proklizavanju ili je to netko smislio - zaključio je.

Kaže kako se ne zna igra li se na razdor između njega i Marija Radića. ž

- Za razliku od Bartulice, nalazim se već deset godina u ambijentu teške centrifuge. Iz pozicije Vukovara i svjetonazora koji imam oduvijek. Previše sam tih udara prošao. Ta sva pitanja su usmjerena na pokušaj destabilizacije i slabljenja, ali ona su irelevantna. Kao prvi čovjek Domovinskog pokreta i Vukovara naučio sam da moram imati posloženu strukturu gdje se zna tko što radi. Ova poruka s Ferrarijem i tom ekipom bio mi je signal na koji nisam mogao biti spreman. To je prepad grupe ljudi koji koriste vaše povjerenje. Meni je drago da se to dogodilo. Napisi o Radiću bili su puni proklizavanja. Situacija s ministarstvom i dobivanjem jednog resora za Radića, pa onda povlačenje u zadnji tren, složit ćemo se da je to nešto što se ne radi. U velikim strankama to kad vam rade, to rade jer vam žele zlo. Mi smo tu imali određeno političko proklizavanje zbog nerazumijevanja jednog političkog ambijenta u kojem se nalazimo - rekao je.

Kaže i da nema problem i animozitet s Miloradom Pupovcem te je nastavio da su njegov problem sa SDSS-om politike koje buše i rovare, koje nisu spremne usmjeriti brod prema naprijed i da živimo u zemlji koja se zove Hrvatska, da je gradimo i da nam svima bude dobro.