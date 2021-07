- Još ne bih o tome govorio iz razloga što nisam član Domovinskog pokreta. Ja sam čovjek koji je po treći put osvoji mandat gradonačelnika Grada Vukovara i osnovao sam stranku s kojom smo dobili po treći put voditi grad Vukovar. Blisko surađujemo s DP-om, suverenistima, član sam kluba zastupnika DP-a i dok ove stvari se ne riješe u DP-u bilo bi mi nezahvalno komentirati - odgovorio je Penava na pitanje postoji li mogućnost da se kandidira za šefa Domovinskog pokreta.

- Ostajem otvoren za suradnju - poručuje Penava dodajući da ih to čeka bez obzira na njegovo članstvo u DP-u.

- Bio bih neozbiljan da to otklonim unaprijed. Morao bih pregaziti svoju riječ što također nije nešto što činim. Morate shvatiti da su političke strukture DP-a i ona koja je formirana oko mene, ne činim sam te strukture, tu je puno ljudi koji su se borili za poziciju koju imamo i bilo bi neozbiljno da na temelju svog misšljenja donosim odluke jer bi to značilo autokratsko ponašanje, a ono nam nije donijelo ove pobjedničke rezultate - zaključuje.

- Kako sam već rekao, dobar sam s gospođom Vučemilović i kanim to i ostati. Te tenzije su produkt šoka, mislim da se to posebno jako odrazilo na nju jer je najbliža Miri zbog obiteljskih odnosa. Ja ne bih tu htio ništa jer uvažavam i ljutnju i eksploziju i frustraciju i bijes. Fali tu političkog iskustva, te se stvari ne rješavaju tako. Štetu trpi i ona sama i DP, a ovo što je upućeno prema meni ne uzimam za zlo. To je takav tretnutak i preko toga treba prijeći. Doista smatram da dužnost gradonačelnika bilo kojeg grada nije u skladu s dužnosti saborskog zastunika, to je posao koji traži čovjeka 24 sata - rekao je Penava o istupima Vesne Vučemilović u kojima je rekla da Penava može biti samo grobar Domovinskog Pokreta.

Penavu je novinar N1 pitao da li misli otići iz Sabora, smatra da on nije tu da odlučuje.

- Ja dajem mišljenje da je to nespojivo i teško ostvarivo i osobno sam za iskorak u tom smjeru. nisam sam tu da odlučujem, mogu to dati kao prijedlog, ali dok je uređeno kako je uređeno naprosto ne bih mogao napraviti iskorak u drugom smjeru. Meni je ovo drugi mandat, jedan sam imao kao član HDZ-a i taj mandat sam nakon tri dana prepustio kolegici - rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: