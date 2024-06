Penava: Očekujem od Bartulice da izađe pred javnost i obrazloži sve. Marifetluke ne trpimo!

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava dao je izjavu medijima u Saboru. Govoreći o EU izborima, kazao je da čeka nedjelju da se vidi upadaju li u Parlament ili ne. Onda će, kaže, odlučiti kome će se prikloniti. Novinare je zanimalo što misli o pitanju imovinske kartice Stephena Nikole Bartulice te treba li on to sam pojasniti.

- Naravno da da. Očekujem da izađe pred javnost, obrazloži gdje je i što je. Kolege iz stranke su na tu temu s njim obavile određene razgovore. Što se tiče Domovinskog pokreta, stvari moraju biti transparente, jasne, ne smiju biti zbunjujuće. Greška je svakome moguća, ali ako dođe do greške očekujemo da se to javno iznese i da javnost zna o čemu se radi. Apsolutno unutar Domovinskog pokreta nikakve eventualne marifetluke bilo koje vrste nećemo trpjeti - kaže Penava.

Potom su ga upitali smatra li da to čini štetu stranci.

- Kratkoročno, vjerujem da da. S obzirom na to da imam spoznaje u pozadini toga. Vjerujem da ćemo nakon boljeg interpretiranja činjenica u javnosti izaći neokrznuti iz toga. Zvali su me već, ali je neprikladno da to komentiram pokraj živog i zdravog Stjepe Bartulice - zaključio je.

- Vas molim, pošto Bartulica ima jednu privatnu situaciju, s potencijalno smrtnim ishodom da imate uvažavanje ovih dana dok se ta situacija s bratom koji je svećenik u BiH ne riješi - dodao je.

Dodao je da zna kako današnji tempo ne trpi odgodu te da su ga zamolili iz stranke da se što prije obrati.