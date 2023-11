Penava ostaje pri svome: 'Tko ne prihvaća vrijednosti Vukovara, nema što tražiti tu'

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava (Domovinski pokret) ponovio je u četvrtak da "oni koji ne prihvaćaju vrijednosti Vukovara" nemaju što tražiti u koloni sjećanja, dok je Ante Deur (HDZ) Penavu i DP optužio za privatizaciju ovogodišnje kolone sjećanja.

U izjavi novinarima nakon obilježavanja 32. obljetnice sloma obrane vukovarskog naselja Lužac, Penava je ustvrdio kako u odnosu s obitelji u Vukovaru ubijenog pripadnika HOS-a Jeana Michela Nicoliera nema nikakvih problema, niti ih je bilo.

"Nije došlo do nikakvog obrata, situacija je od početka do kraja ostala ista. Damir Markuš i njegovi suborci, a jedan od njih je i Nicolier, puno su dali da danas cijela Hrvatska zna tko je Jean Michale Nicolier. Da bih ja išao to na bilo koji način ugroziti, nema šanse", rekao je.

"Neki, a znamo svi tko su, dali su si za pravo, iako u resoru branitelja, negirati žrtvu Nicoliera i manipulirati s njegovom majkom. Sram ih bilo, svako dobro majci i HOS-u", kazao je Penava.

Ustvrdio je kako mnoge smeta HOS pa bi htjeli izbrisati ulogu pripadnika te postrojbe u Domovinskom ratu. Trebamo biti ponosni i nositi majicu bilo koje ratne postrojbe iz Domovinskgo rata, kazao je Penava dodajući kako u koloni sjećanja očekuje svakog hrvatskog građanina, pa i predsjednika Republike.

"Tko god osjeća da ne pripada u taj ambijent, taj ne prihvaća Domovinski rat. Gdje su svi ti bili i zašto nisu pokojnom Manjkasu Crvenkapi tada došli i s revera mu skinuli oznaku HOS-a. Ako to nisu tad napravili, ja ih molim iz poštovanja prema tim ljudima, nikada više nemojte u zloj namjeri uzeti taj HOS jer ste licemjerni i pokvareni", poručio je Penava.

Deur: Penava i DP politiziraju Vukovar zbog predizborne kampanje

Saborski zastupnik HDZ-a, vukovarski branitelj Ante Deur, koji je bio u zajedničkom izaslanstvu Hrvatskog sabora i Vlade koje je odalo počast ubijenim mještanima Lušca, ustvrdio je pak da Penava i DP politiziraju ovogodišnje obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara.

"HOS nije uopće problem. To je postrojba koja je poput moje Prve i ostalih brigada bila u Vukovaru i zaslužuje priznanje i poštovanje. Sve ostalo je stvar privatizacije političkog trenutka koji se događa u predizbornoj kampanji, a to moramo izbjeći. Nakon 20. studenog možemo ponovno krenuti u kampanju, ali 18. 11. je već sada stavljen u politizaciju", rekao je Deur.

"Mi svjedoci vremena, a osobito oni koji smo u politici, ne dozvolimo da 18.11. i žrtve agresije pretvorimo u osobne preferencijalne glasove. To je najružnija priča - da glasove tražimo preko toga dana", kazao je Deur.

Poručio je kako je Dan sjećanja na Vukovar "hodočašće hrvatskog naroda" i treba sve učiniti da taj dan protekne s pijetetom.

Dotaknuvši se plakata ovogodišnjeg obilježavanja Dana sjećanja, ustvrdio je kako za njega mora odgovarati Penava, koji je donio odluku o njemu.