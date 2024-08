Penava pozvao na jedinstvo: Danas treba sve podjele među političarima  staviti sa strane

Čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava poručio je u ponedjeljak u povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti da je danas dan kada sve podjele koje postoje među političarima treba staviti sa strane i pokazati zajedništvo.

"Je, apsolutno sam za to, danas je to vrijeme i trebalo bi to biti tako i nadam se da će političari u Hrvatskoj shvatiti da postoje dani kada jednostavno sve drugo treba stati i kad trebamo biti zajedno, a danas je takav dan", kazao je Penava na obilježavanju Dana pobjede i VRO Oluja u Kninu upitan je li danas trenutak da se sve podjele koje postoje u državnom vrhu stave sa strane.

Novinari su ga pitali i da prokomentira to što je bio na prijemu kod predsjednika Republike, na što je čelnik DP-a rekao da se on sa svoje strane trudi, "kao i cijeli Domovinski pokret pridonijeti nove važne momente, da se osjeti to zajedništvo, da ostavimo predizborne utakmice za predizborno vrijeme".

Izrazio je nadu da ćemo u Hrvatskoj, "s obzirom na to koliko smo mali narod i država shvatiti da nas puno toga više veže i da postoje trenuci kada ipak ratne trublje miruju".

"Već sutra možemo krenuti s kampanjom i krenuti svatko svoje programe pravdati i osporavati programe onoga drugoga", dodao je.

S obzirom na medijske napise o unutarstranačkim borbama u DP-u, tj. između njega i zamjenika predsjednika i političkog tajnika Marija Radića, novinari su ga pitali hoće li i Radić prisustvovati na obilježavanju u Kninu, na što je Penava rekao da ne zna i da se to mora pitati samog Radića. "Koliko znam neće, ali evo", dodao je.

Upitan ima li tu 'zle krvi' između njih dvoje, čelnik DP-a poručio je da "ne bi mistificirao taj proces s nekakvim zakulisnim radnjama, crnim i bijelim figurama ili ne znam kakvim konotacijama".

"Kao u svakoj stranci različiti smo ljudi, postoje različita mišljenja, ali na kraju krajeva smo u istoj stranci, postoje izborni procesi i stranačka tijela koja o njima odlučuju. Trenutno je DP u toj fazi gdje cjelokupni proces zapravo vodi izborno povjerenstvo DP-a", kazao je Penava, pozvavši sve članove da se uključe u izborni proces, da se kandidiraju za koju funkciju misle da trebaju.

"I to je nešto kako treba biti", istaknuo je, dodavši da bi bio "žalostan da razmišljamo svi isto" i da treba poštivati različite mišljenja, stavove, a onda sukladno demokratskim procesima onome što većina hoće, tako treba biti.