Vučić: Hrvati tenkovima išli na žene i djecu. Plenković: Nisam ga slušao, izvrće povijest...

Premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da nije slušao govor srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, ali i ponovio da nikome neće dati da izvrće povijest te da je Hrvatska vodila oslobodilačke obrambene operacije i pobijedila.

"Ne znam, nisam ga slušao. Ali ono što je važno i što sam rekao u govoru, Hrvatska nikad nikome neće dati da izvrće povijest", kazao je Plenković novinarima na obilježavanju Dana pobjede VRO Oluja u Kninu zamoljen da komentira govor srpskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je u subotu na tamošnjoj središnjoj državnoj komemoraciji žrtvama vojno-redarstvene akcije "Oluja" između ostalog rekao i da Hrvati nisu pobijedili nego su išli tenkovima na djecu, žene i starce.

Plenković je naglasio da je Hrvatska vodila oslobodilačke obrambene akcije.

"Hrvatska je vodila oslobodilačke operacije, obrambene operacije, vraćala je svoj okupirani teritorij, radila je u partnerstvu i s Armijom BiH i Hrvatskim vijećem obrane u ključnim trenutcima oslobađanja i hrvatskih područja, i tako vađenja bihačkog džepa od okupacije koja je trajala više od tri godine. Prema tome, onaj tko se bori i izborio se i pobijedio za svoje je pobjednik i ne dira tuđe", dodao je.

Upitan je li i dalje nema komunikacije između njega i predsjednika Republike Zorana Milanovića, Plenković je odgovorio da su se jučer rukovali, na Sinjskoj alci, a na dodatno pitanje je li to "prividno primirje" na svečani dan, kazao je da to uopće nije to tema, "tu smo radi "Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja".