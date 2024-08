Penava rekao zašto Radić nije htio biti ministar: 'Vjerojatno se bojao sigurnosnih provjera...'

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta komentirao je za Novu TV raskol u njihovoj stranci. Kaže kako trenutno stanje ne bi nazvao – ratom.

- To je jedan destruktivan pojam i riječ, mada se događaju stvari i eskalacije koje mi nije drago vidjeti i koje su destruktivne, koje su mimo nekakvih okvira unutarstranačkih utakmica. Prijava protiv Mlinarića, heroja Domovinskog rata, vukovarskog branitelja, koji je dao cijelog sebe da nadoknadi ono što država nije, istraživati ratne zločine i otkrivati masovne grobnice, i onda ovo doživjeti od člana DP-a koji se naziva domovincem, domoljubom, meni je to gnjusno. Očekivao bih to od neprijatelja Hrvatske, a ne od nekog tko se smatra članom DP-a - naglašava Penava.

Kaže da je posljednji put s Mariom Radićem, od kojeg ove prozivke dolaze, posljednji put razgovarao na ukopu brata Stjepe Bartulice.

- Podsjećam da Mario Radić nije te stvari govorio kad sam ga stavio na čelo četvrte izborne jedinice, kad smo ostvarivali rezultate, kad smo razgovarali o imenima u Vladi, koje smo danas dio. On mora biti svjestan da je u Slavoniji, gdje smo formalno najjači, doživio debakl, imali smo tri mandata, a pod njime smo na jednom. Lako je pričati, puno je teže raditi. Sve bih to mogao razumjeti, ali da smo destruktivni prema jednom Ćipi Mlinariću, heroju Domovinskog rata... - kaže Penava.

Ističe da se za političku stabilnost države bez obzira na ishod unutarstranačkih izbora u Domovinskom pokretu ne treba bojati.

Rekao je i da se neće dogoditi da Radić pobjedi na unutarstranačkim izborima te da nije istina, ono što Radić tvrdi, da redovito razgovara s premijerom.

- On se u posljednjim danima pregovora sam isključio, predsjednik razgovara s predsjednikom stranke. Kad se povukao od odgovornosti za mjesto ministra demografije, za što smo ga svi svesrdno podržavali, nikad nam nije zapravo objasnio zašto se povukao, ali ono što svi pretpostavljamo je da se uplašio određenih sigurnosnih provjera koje svaki ministar mora proći, ali o tome neka priča gospodin Radić. Ja samo apeliram da iza ovih unutarstranačkih izbora treba ponovno sjesti i razgovarati i ostati kompaktan kao stranka. Međutim, kako ostati kompaktan kada plasirate i zapravo vi gurnete kaznenu prijavu protiv svog člana stranke - poručio je Penava.