Ivan Penava izabran je u subotu za novog predsjednika Domovinskog pokreta. Za Dnevnik Nove TV rekao je kako ga bivši predsjednik stranke Miroslav Škoro nije zvao, ali se čuo s ostalim članovima.

- Jesmo li prijatelji ili nismo? Ja se ne odričem prijatelja putem medija. Podijelim to s njima u četiri oka - rekao je.

Na pitanje je li čudno što je bio jedini kandidat za predsjednika, Penava je rekao da bi se to moglo gledati "kroz drugu prizmu".

- Članstvo ima povjerenja, najistaknutiji članovi su dali potporu mojoj kandidaturi - rekao je.

Na komentare da je marioneta i da će glavnu riječ voditi drugi, poručio je kako svatko može postaviti tezu kako žele, a takve teze postavljaju, kako kaže, oni koji se boje Domovinskog pokreta i njega.

Pojasnio je što je mislio kad je govorio o "nemanima".

- Govorimo o dubokoj državi i pojam je to koji drži Hrvatsku zarobljenu. Nekad se to vezalo za Udbu. Danas je to mentalni sklop koji nema veze s Udbom. Ljudi koji misle da njihov novac vrijedi više od vašeg - u investicijama, da je njihov život vrjedniji od vašeg i mog... Riječ je o mentalnom sklopu bivšeg režima gdje je partija jedino bitnije od države - rekao je.

Indirektno je poručio kako tih stvari ima i u HDZ-u.

- Ne mogu reći da ih nema, dapače - ima ih. Ali moramo biti fer. To je i moja politika, koja nam je stvorila državu. Moramo se složiti da je neman među nama i da je posebno opasna - rekao je.

Što se tiče programa, Penava je rekao kako će krenuti od malih koraka i poručio kako su "staromodne politike ono što čini Hrvatsku".