Pence: Trumpove riječi prije i tijekom napada na Kapitol 'ugrozile' su Amerikance

Riječi bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa prije i tijekom prošlogodišnje pobune na američkom Kapitolu ugrozile su Amerikance pa i njegovog zamjenika Mikea Penca, rekao je sam bivši potpredsjednik u televizijskom intervjuu koji će se emitirati u ponedjeljak.

Predsjednikove riječi tog dana na skupu (prije nereda) ugrozile su mene, moju obitelj i sve na Kapitolu", rekao je Pence za ABC News.

Pence navodno postavlja temelje za predsjedničku utrku 2024. godine u kojoj bi se mogao suočiti sa svojim bivšim šefom.

Naime, Trump je pozvao medije da dođu u njegov raskošni dom na Floridi u utorak navečer kako bi navodno najavio kandidaturu za Bijelu kuću.

Penceov intervju koji će se emitirati u ABC-jevoj emisiji "World News Tonight" poklapa se s objavljivanjem njegovih memoara "So Help Me God" u utorak.

Republikanac je rekao ABC-ju da je Trump, u obraćanju 6. siječnja 2021. u parku blizu Bijele kuće, nahuškao gomilu prije nego što je ista krenula marširati prema Kapitolu.

- Predsjednikove riječi bile su nepromišljene. Bilo je jasno da je odlučio biti dio problema- rekao je Pence.

Pence je rekao da je ga je "razbjesnio" Trumpov tvit da potpredsjednik "nije imao hrabrosti učiniti ono što je trebalo učiniti", kojim se aludiralo da Pence nije blokirao Kongres da potvrdi pobjedu Joea Bidena na izborima 2020. kako bi zadržao Trumpa na dužnosti.

- Okrenuo sam se prema svojoj kćeri, koja je stajala u blizini, i rekao: 'Nije potrebna hrabrost za kršenje zakona. Potrebna je hrabrost za poštivanje zakona- rekao je Pence televizijskoj mreži.

Potpredsjednik je u vrijeme nereda bio na Capitol Hillu, a službenici američke tajne službe evakuirali su ga iz dvorane američkog Senata gdje je za dlaku izbjegao susret s izgrednicima koji su upali u kompleks.

Pence je uglavnom šutio o komunikaciji s Trumpom uoči napada 6. siječnja, sve do ovog mjeseca.

U izvatku iz memoara, koji je prošli tjedan objavio Wall Street Journal, Pence je rekao da je telefonski razgovarao s Trumpom na Novu godinu 2021. i obavijestio ga da neće sudjelovati u planu da Trump ostane na vlasti.

- Previše ste časni- rekao je Trump Penceu, tvrdi bivši američki potpredsjednik.

- Mrzit će vas stotine tisuća...Ljudi će misliti da ste glupi.

