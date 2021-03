Osjećam se premoreno, bilo je izazovno, u najmanju ruku, morio sam se s bolovima u mišićima, žuljevima, psihom... ali sretan sam jer sam još jednom dokazao sebi da mogu, a ujedno pomogao bolesnom sugrađaninu, kaže Lošinjanin Damir Kocijan, koji je nakon nešto manje od 50 sati u komadu završio challenge Double Everesting, posvećen 26-godišnjem dečku, koji je prije tri godine bio žrtva uličnog nasilja, uslijed čega je zadobio traumatsku ozljedu mozga i uvijek jedva hoda i priča.

Otad vodi svoju bitku za povratak u normalan život. Njegove fizikalne, logopedske i radne terapije iziskuju znatna financijska sredstva koje s brižnim roditeljima obavlja u Lošinju i Zagrebu.

- Njegov napredak je vidljiv jer sad donekle može samostalno stajati i izgovarati jednostane riječi i prognoze su jako dobre - objašnjava Damir Kocijan (42), koji je u petak, nakon posla, krenuo u svoj najnoviji, humanitarni pothvat "Double Everesting" da bi ga uspješno završio u nedjelju oko 20 sati.

Na putu su ga vjerno pratili i bodrili članovi obitelji, uključujući i najveću podršku kćer Lauru (6) te prijatelji, građani, vatrogasci i policija, koji su se spontano okupili da ga nakon dvije noći i dva dana neprestanog kretanja dočekaju na cilju. Razgovarali smo s Damirom i prije nego je krenuo u petak.

- Ovog puta preko noći planiram gore - dolje ići sam, a preko dana će me svaki drugi uspon spuštati autom okolnom cestom, te ću to vrijeme koristiti za odmor. Koncentraciju imam jer dosta detaljno isplaniram put, što je jednako bitno kao i pridržavanje; znam što svakih sat vremena imam raditi, od uzimanja tekućine i unosa elektrolita do hrane (gelovi, pločice, banane, čokolada) i tu sam siguran, nema improvizacije. Snagu crpim iz razmišljanja o svemu i svačemu, životu... - objasnio nam je.

Za sebe kaže da je sportaš rekreativac koji se trčanjem se bavi oko pet godina.

- Iskreno, mislim da sam tek na pola od svojih kapaciteta. I sretan sam što sam pronašao strast u životu koja me ispunjava jer mnogi to ne uspiju jer ih koči strah od nepoznatog - kaže Lošinjanin i dodaje da se na ekstremno trčanje odlučio nakon propalog braka kojeg je doživio kao neuspjeh. Otkriva i da mu je najveća motivacija kćer Laura (6) kojoj želi biti uzor.

Otac pretučenog mladića, ne može sakriti svoje oduševljenje i zahvalnost prema Damiru.

- Terapije se najviše se odvijaju u Zagrebu, gdje dnevni trošak liječenja stoji do 1500 kuna i uključuje fizioterapije, elektrostimulaciju i logopediju. To sve traje od tri do četiri sata dnevno, a mi smo sad tu nekoliko mjeseci. Teško je ljeti kada supruga sezonski radi kao kuharica, a ja, koji zbog sina ne mogu raditi i borim se ostvariti status njegovatelja, s njim još ne mogu sam na put jer ga fizički treba stalno dizati i pridržavati. No bez ovakvih humanitarnih akcija ne bismo mogli ništa jer, iako imamo sasvim dovoljno za život, terapije ne bismo mogli sami priuštiti i Vedran bi zauvijek ostao zarobljen u nepokretnom tijelu. Zato hvala Damiru i svim dobrim ljudima od srca - kaže Vedranov otac Lovorko.

Inače, Everesting je izazov u kojem se pojedinac penje, spušta i penje na uspon po vlastitom izboru, dok u ukupnom zbroju ne dosegne nadmorsku visinu najviše planine u svijetu Mount Everesta, od 8.848 metara, u ovom slučaju duplo.

Lošinjanin, koji radi u lučkoj ispostavi Lučke kapetanije, u travnju, prošle godine, več je ostvario "obični, jednostruki" Everesting, kada se od Nerezina do vrha Sv. Mikula (557m nadmorske visine) 18 puta penjao i spuštao da bi za 26 sati i 15 min ostvario svoj cilj.

Ovim uspješnim pothvatom Damir postaje 7. u svijetu koji je ga je osvojio, 2. u Hrvatskoj, budući da je prošle godine isto uspio Riječanin Leon Kamenski, odradivši stepenice na Zagrepčanki, također u humanitarne svrhe, za pomoć bolesnom dječaku iz Rijeke.

Svi koji žele pomoći teško ozlijeđenom dečku iz Lošinja mogu to učiniti uplatom na:

VEDRAN BOŠATLIĆ

IBAN:HR69 2402 0063 2074 8740 7

Swift code: ESBCHR22