Plenković dobio tim za afere: Riješio se Škaričića, ali su Kalmeta i Kuščević preživjeli...

Na nedjeljnim unutarstranačkim izborima u županijskim organizacijama HDZ-a izabrani su ljudi koji su većinom po volji vrha stranke. Sugovornici kažu da je izuzetak tek Željko Turk, jer ga je podržala Barišićeva struja..

<p>Mijenjam HDZ da bih sutra promijenio Hrvatsku, rekao je to 2016. godine <strong>Andrej Plenković </strong>pred parlamentarne izbore nakon kojih je formirao svoju prvu Vladu. </p><p>Nakon nedjeljnih unutarstranačkih izbora na lokalni razinama HDZ-a, posebno u županijskim stranačkim organizacijama, izabrani su ljudi koji su lojalni šefu stranke.</p><p>Na unutarstranačkim izborima vrlo čisto riješio se tereta <strong>Ivana Škaričića</strong> koji tako više nije šef omiškog HDZ-a, a koji je široj javnosti poznatiji kao ravnatelj Doma za starije u Vukovarskoj u Splitu u koji je proljetos, tijekom prvog vala, ušao korona virus, što je rezultiralo smrću 18 štićenika.</p><p>- Izgubio sam uvjerljivo od Josipa Banovića. Čestitam mu na pobjedi, želim svako dobro i puno uspjeha u radu za dobrobit omiškog HDZ-a i samog Omiša - jedino je što nam je Škaričić rekao nakon poraza na unutarstranačkim izborima.</p><p>Na nedjeljnim izborima u samo četiri županijske organizacije bilo je više kandidata. Riječ je o Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Vukovarsko-srijemskoj i Zagrebačkoj županiji.</p><p>No i ta borba završila je u korist Andreja Plenkovića odnosno kandidata koje je preferirao. Dobro upućeni sugovornici navode kako jedni kandidat koji nije po volji aktualnom vrhu jest <strong>Željko Turk</strong> koji će ubuduće voditi HDZ Zagrebačke županije.</p><p>- Sve je prošlo kako je bilo planirano, samo se Turk ne uklapa u planove vrha stranke. On im je problematičan jer ga je podržala struja <strong>Dražena Barišića</strong> - kaže naš sugovornik iz stranke.</p><p>Bivši predsjednik HDZ-a Zagrebačke županije i gradonačelnika Velike Gorice u rujnu je, kao jedan od glavnih aktera u “aferi Janaf”, dao ostavku na tu dužnost. Iako Turk nije po volji Plenkovića, sugovornih iz HDZ-a napominje kako on šefu stranke sigurno neće raditi probleme.</p><p>- Poznat sam po tome da ne dijelim ljude, nego ih spajam. Želim uvijek povezivati dobro među nama i zastupati svaku dobru ideju među dobrim ljudima u okviru stranke koju zastupam - poručio je Turk nakon samih izbora.</p><p>Karlovačku županijsku organizaciju i ubuduće će voditi bivša ministrica, predsjednica Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ te članica Predsjedništva HDZ-a<strong> Nada Murganić</strong>. Pobijedila je dvojicu stranačkih protukandidata i dobila povjerenje 68 posto svojih članova. HDZ Sisačko-moslavačke županije i dalje će voditi Ivo Žinić, koji je dobio 33 glasa više od protukandidata Zlatka Babića.</p><p>Za novog predsjednika Vukovarsko-srijemskog HDZ-a izabran je ministar obrane<strong> Mario Banožić</strong>, koji je nadmoćno pobijedio svog protukandidata. U ostalim stranačkim županijskim organizacijama za mjesto predsjednika bio je tek jedan kandidat tako da se rezultat znao i prije samih izbora.</p><p>Među njima je <strong>Božidar Kalmeta</strong>, koji iza sebe ima brojne repove, a unatoč tome vodit će HDZ Zadarske županije. Za Kalmetu na toj poziciji, neslužbeno se doznaje, nije bio premijerov bliski suradnik i ministar <strong>Davor Božinović</strong>.</p><p>- Iako je Kalmeta u sudskom procesu oslobođen optužbi, uzme li se u obzir nepravomoćna presuda za Fimi mediju bilo bi bolje da je na tom mjestu netko drugi - kaže sugovornik.</p><p>Njegovo političko preživljavanje vjerojatno je vezano za lojalnost prema Plenkoviću. Naime, u vrijeme otpora dijela stranke oko usvajanja Istanbulske konvencije, Kalmeta je bio vrlo glasan u zaštiti Plenkovića.</p><p>Unatoč istrazi USKOK-a politički je preživio i bivši ministar<strong> Lovro Kuščević</strong>. Uz osam potpisa potpore kao jedini kandidat za predsjednika HDZ-a općine Nerežišća. Premijer kaže kako on još za ništa nije kriv.</p><p>- Očito ima podršku u Nerežišćima. Ako se nije nitko drugi htio kandidirati, nego on, to je sve - rekao je.</p><p>Sugovornik iz HDZ-a navodi da među novim lokalnim čelnicima po volji vodstva nije ni novi predsjednik riječkog HDZ-a <strong>Josip Ostrogović</strong>, koje je na toj poziciji željelo <strong>Kristjana Staničića</strong>. No to, nastavlja, ne bi trebao biti neki problem, jer nije riječ je velikom sukobu. Za šefa HDZ-a u Zagrebu izabran liječnik <strong>Mislav Herman</strong> kao jedini kandidat. Iako je on spreman biti kandidat za gradonačelnika ako to odluči stranka, naš sugovornik ne vjeruje u tu opciju.</p><p>- Tu još uvijek tinja priča o <strong>Damiru Vanđeliću</strong> kao kandidatu - kaže sugovornik.</p><p>Na unutarstranačke izbore izašlo je 31,14 posto članstva. U središnjici kažu da ovi izbori pružaju legitimitet novim čelnicima lokalnih organizacija uoči lokalnih izbora 2021.</p>