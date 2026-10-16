Pentagon nakon izbora sprema izviješće o napadu na školu u Iranu: Poginulo je 150 ljudi

Ministarstvo obrane SAD-a navodno je odgodilo objavu izvješća o istrazi smrtonosnog napada na osnovnu školu u Minabu u Iranu, do kojeg je došlo u veljači.

Kako je u četvrtak izvijestila novinska agencija Bloomberg, objava je odgođena za razdoblje nakon američkih kongresnih izbora u studenome. Interna istraga Pentagona završena je prije nekoliko mjeseci, no njezina se objava smatra politički osjetljivom za administraciju predsjednika Donalda Trumpa.

U napadu na školu, izvedenom 28. veljače američkim projektilima tipa Tomahawk, poginulo je više od 150 ljudi, među kojima i više od 120 djevojčica. Prema preliminarnim nalazima, riječ je možda o jednom od najtežih propusta tijekom američkih vojnih intervencija u posljednjim desetljećima.

Američki mediji izvještavaju da istraga odgovornost za napad pripisuje manjkavim obavještajnim podacima, zastarjelim satelitskim snimkama te prevelikom oslanjanju na alate umjetne inteligencije pri odabiru ciljeva. Zastarjele snimke navodno nisu uzele u obzir činjenicu da je godinama ranije izgrađen zid koji odvaja školu od obližnje baze Iranske revolucionarne garde.

Odgoda objave izvješća naišla je na kritike zakonodavaca i organizacija za ljudska prava, koji zahtijevaju veću transparentnost i odgovornost u vezi sa smrtnim stradavanjem civila. Dana 8. listopada više od 70 demokratskih članova Kongresa i senatora zatražilo je od ministra obrane Petea Hegsetha objašnjenja o civilnim žrtvama proizašlim iz američkih operacija u Iranu, uključujući napad na školu.

Kongres također razmatra prijedloge prema kojima bi Pentagon bio obvezan podnijeti konačno izvješće o tom napadu.