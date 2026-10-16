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KRVAVA VELJAČA

Pentagon nakon izbora sprema izviješće o napadu na školu u Iranu: Poginulo je 150 ljudi

Piše HINA,
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Pentagon nakon izbora sprema izviješće o napadu na školu u Iranu: Poginulo je 150 ljudi
Foto: twitter
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Ministarstvo obrane SAD-a navodno odgađa objavu izvješća o napadu na školu u Iranu, izazivajući kritike zbog nedostatka transparentnosti u vezi s civilnim žrtvama.

Ministarstvo obrane SAD-a navodno je odgodilo objavu izvješća o istrazi smrtonosnog napada na osnovnu školu u Minabu u Iranu, do kojeg je došlo u veljači.

Kako je u četvrtak izvijestila novinska agencija Bloomberg, objava je odgođena za razdoblje nakon američkih kongresnih izbora u studenome. Interna istraga Pentagona završena je prije nekoliko mjeseci, no njezina se objava smatra politički osjetljivom za administraciju predsjednika Donalda Trumpa.

U napadu na školu, izvedenom 28. veljače američkim projektilima tipa Tomahawk, poginulo je više od 150 ljudi, među kojima i više od 120 djevojčica. Prema preliminarnim nalazima, riječ je možda o jednom od najtežih propusta tijekom američkih vojnih intervencija u posljednjim desetljećima.

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Američki mediji izvještavaju da istraga odgovornost za napad pripisuje manjkavim obavještajnim podacima, zastarjelim satelitskim snimkama te prevelikom oslanjanju na alate umjetne inteligencije pri odabiru ciljeva. Zastarjele snimke navodno nisu uzele u obzir činjenicu da je godinama ranije izgrađen zid koji odvaja školu od obližnje baze Iranske revolucionarne garde.

Odgoda objave izvješća naišla je na kritike zakonodavaca i organizacija za ljudska prava, koji zahtijevaju veću transparentnost i odgovornost u vezi sa smrtnim stradavanjem civila. Dana 8. listopada više od 70 demokratskih članova Kongresa i senatora zatražilo je od ministra obrane Petea Hegsetha objašnjenja o civilnim žrtvama proizašlim iz američkih operacija u Iranu, uključujući napad na školu.

Kongres također razmatra prijedloge prema kojima bi Pentagon bio obvezan podnijeti konačno izvješće o tom napadu.

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