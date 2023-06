Peović: 'Hoće li službenicima biti plaćeni dani u štrajku?', odgovor od Malenice nije dobila

Ministre, tko će provoditi ove odluke? Sudovi su vam blokirani već dva tjedna, zašto odugovlačite s ponudom povećanja plaće državnim namještenicima i službenicima koji imaju bijedne plaće? Pokušajte vi živjeti s 600 eura mjesečno. Sucima ste dali povišicu nakon samo par dana bijelog štrajka, zar vas nije sram da još tražite provjeru zakonske prihvatljivosti štrajka? Ljudi s pravom štrajkaju, kada ćete im dati ponudu umjesto powerpoint prezentacije i da li mislite platiti dane u štrajku, upitala je ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenicu zastupnica Radničke fronte Katarina Peović tijekom rasprave o izmjenama Zakona o sudskom registru.

No, ministar na konkretno pitanje nije odgovorio.

- U samo posljednjih mjesec dana smo imali četiri ili pet sastanaka s predstavnicima Sindikata državnih i lokalnih službenika. Što se tiče koeficijenata službenika i namještenika u pravosuđu, veći dio je povećan 2019., ono što nije tada povećano je 2022., do određene kategorije povećani su i ove godine. Dodatak koji je Vlada pripremila za određene kategorije koji imaju najniže plaće predstavlja povećanje od 18 posto. Činjenica je da su to i dalje male plaće i mi nastavljamo s izradom uredbi od 1. siječnja - ponovio je Malenica ono što je već rečeno ovih dana, no da li će službenicima u pravosuđu koji su u štrajku biti i plaćeni ti dani, nije odgovorio.

Orešković: 'Sustav pravosuđa je u kolapsu i to je vaša odgovornost'

I ostali iz oporbe su naglasak stavili na tu temu. Zastupnica Centra Dalija Orešković podsjetila ga je kako ga je upravo za plaće pitala i prošli put kad je bio u Saboru, a kada je on poručio da će to riješiti.

- Niste riješili. Sustav pravosuđa je pred kolapsom i to je vaša odgovornost. Postajete tragično nemoćan ministar, očito Andrej Plenković čeka da pokaže kako je on glavni baja u ovoj državi. Upozoravala sam kada smo raspravljali o izvješću predsjednika Vrhovnog suda da u njemu piše da je stanje u sustavu pravosuđa alarmantno baš zbog potplaćenosti i odljeva kadrova. Sprdate se namjerno, HDZ-u je u interesu da pravosuđe bude zadnja rupa na svirali - naglasila je.

Ministar je opetovao kako je Vlada povećanju plaća u državnim i javnim službama pristupila sveobuhvatno, a ne samo za one u pravosuđu.

- I ono što smo prezentirali sindikatu ovoj tjedan je to povećanje u dva koraka - prvi je ovo povećanje sada kroz dodatke, koji za veći dio službenika i namještenika znači povećanje od 15 do 20 posto, a drugi su uredbe na kojima radimo gdje će dodatno doći do povećanja plaća, koje će kad uredbe stupe na snagu početkom godine predstavljati veliko povećanje i poboljšanje materijalnog statusa službenika i namještenika u pravosudnim tijelima. To smo prezentirali, sindikat inzistira da to ide trenutno, no na uredbama se radi i sindikat će biti uključen - poručio je dodavši kako se donosi i Zakon o plaćama u državnim i javnim službama, a koji stupa na snagu od 1. siječnja iduće godine.

- Zaista će se te male plaće popraviti - istaknuo je.

Nađ ministru: 'O Zakonu o plaćama se govori još od vremena kad ste vi počeli svoju radnu karijeru i vjerojatno imali više kose na glavi'

Zastupnica Socijaldemokrata Vesna Nađ također je izrazila zabrinutost kako sada funkcioniraju trgovački sudovi i sudski registar kada službeni štrajkaju.

- Ako budu čekali Zakon o plaćama, onda će se stvarno načekati jer koliko ja znam o njemu se govori još od vremena kad ste vi počeli svoju radnu karijeru i vjerojatno imali više kose na glavi - konstatirala je, a ministar se nasmijao.

- Pozdravljam vaš smisao za humor. Zakon o plaćama je na javnom savjetovanju, ako niste vidjeli, dočekali smo ga i izradili, vjerujem da ćete i vi dati doprinos obzirom na vaš staž u državnoj službi pa možete vidjeti koje koristi imamo od njega - rekao je.

No, reagirao je predsjedavajući Željko Reiner.

- Zanimalo bi me kakva bi bila reakcija da je na mjestu ministra neka kolegica ministrica, a da je neki zastupnik komentirao njen izgled. Očito su kriteriji prilično različiti - poručio je.

Marijana Puljak, zastupnica Centra, osvrnula se na dio u Zakonu koji kaže da tvrtke ne mogu osnovati oni koji su imali dugove.

- Čini se da oduzimamo ljudima pravo na pogrešku. Što s onima koji rade pošteno, oni koji rade maliciozno uvijek će naći načina da to zaobiđu, nekoga da na njega otvore firmu, ali što s onima koji rade pošteno, upadnu u stečaj jer im netko nije platio i u tom slučaju neće moći otvoriti firmu - pitala je, a ministar istaknuo kako su kod stečaja stavili rok od godinu dana kada prestaje prepreka za osnivanje trgovačkih društava.