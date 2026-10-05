Peović oplela po Božinoviću: 'Tko je zaštitio mene i moje dijete od Keleminca?'

Saborska zastupnica Katarina Peović obratila se otvorenim pismom ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću nakon prosvjeda članova Autohtone hrvatske stranke prava, predvođenih Draženom Kelemincem, ispred njezina doma. Njezino pismo prenosimo u cijelosti.

- Poštovani ministre, obraćam vam se zbog problema koje stvara vaša neizravna podrška i zaštita skupine okupljene oko Dražena Keleminca i A-HSP-a. Nadam se da ćete kod idućih sličnih hajki djelovati kako biste zaštitili pravo na privatnost. Neprihvatljivo je da dopuštate nasilnim i osuđenim pojedincima da nastave zlostavljati privatne osobe na kućnom pragu.

Iako to očito smatrate "pravom pojedinca", uvjerena sam da to isto "pravo" ne biste dali ni meni, ni bilo kome drugome da je riječ o vašoj obitelji i vašoj adresi. Prije manje od mjesec dana Dražen Keleminec i njegova stranka osuđeni su za tri prekršaja počinjena tijekom prosvjeda pred kućom roditelja novinara Borisa Dežulovića.

Dakle, riječ je o osuđenom prekršitelju kojem dopuštate da i dalje maltretira ljude pred njihovim domovima. Osuđene navijače ne puštaju na stadione, ali Kelemincu i njegovima presude ne smetaju da nastave raditi to što rade.

Zahtjev za zabranu prosvjeda uputila sam ja, ali i Zoran Pusić te još 41 osoba, među kojima su Rajko Grlić, Nadežda Čačinović, Želimir Brala, Sanja Sarnavka, Maja Sever, Vesna Teršelić i drugi aktivisti, sindikalisti i intelektualci koji su vam poslali otvoreno pismo. Na to pismo niste odgovorili, a nije reagirao ni itko iz vašeg resora.

Odgovor policije na moj zahtjev za zabranu je groteskan. Naime, institucija kojoj ste na čelu odgovara da nema razloga zabraniti skup osuđenih pojedinaca koji mjesecima unaprijed najavljuju da će ponoviti djelo za koje su osuđeni.

Štoviše, policija navodi da će štititi njihovo "pravo na mirno okupljanje i slobodu izražavanja". Dodaju i da će djelovati radi "zaštite mira, sigurnosti, privatnosti i drugih prava građana koji nisu sudionici javnog okupljanja, uz primjenu svih raspoloživih zakonskih mjera u slučaju utvrđenog protupravnog postupanja".

Tko je zaštitio mene i moje dijete, kao i susjede koji su svjedočili glasnoj glazbi, vrijeđanju na nacionalnoj osnovi, poticanju na nasilje, blaćenju mojih roditelja kao partizana, a time i cijelog partizanskog pokreta? Tko nas je zaštitio od vrijeđanja mene i svih profesora na fakultetu kao uhljeba koji prazne proračun?

Proračun prazni Keleminec, uz vašu zaštitu, jer se zbog njega vikendima angažiraju deseci policajaca i policajki kako bi štitili njegovo "pravo". Ljudi se sve više pitaju jeste li svjesni što činite i u čijem interesu štitite nasilnike. Mogu li ja doći na vašu adresu s razglasom i tako uznemiravati vas, vašu obitelj i susjede? Pozivate li me da prijavim "miran prosvjed" ispred vaše kuće? - poručila je Peović.