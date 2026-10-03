Obavijesti

News

Komentari 44
NASTAVLJA TURNEJU

Keleminec stigao pred stan Katarine Peović. Puštao je Thompsona. Ona mu odgovorila

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Keleminec stigao pred stan Katarine Peović. Puštao je Thompsona. Ona mu odgovorila
Foto: YouTube
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Keleminec i okupljeni su puštali i 'Bojnu Čavoglave'

Predsjednik Autohtone - Hrvatske stranke prava (A-HSP) Dražen Keleminec stigao je pred stan saborske zastupnice Katarine Peović (Radnička fronta). 

 - Pozivamo vas 3. listopada na prosvjed ispred stana partizanke Katarine Peović. Peović predvodi srpski 'SANU 2' u Hrvatskoj. Branitelji, domoljubi, pravaši, dođite i ponesite hrvatske zastave - pozvao je Keleminec na prosvjed pred stanom saborske zastupnice.

 - Moj Fronta band vježba, ali fanovi su toliko nestrpljivi da najavljuju da će mi doći pred kuću. Inače sam na bolovanju, ali s obzirom na to da su se potrudili doći do mene – odužit ćemo im se s par hitova. Ne smijemo ih iznevjeriti”, napisala je i objavu zaključila riječima: “Smrt fašizmu – sloboda narodu - oglasila se Peović uoči dolaska Keleminca i članova A-HSP-a. Keleminca i društvo je dočekala s gitarom i odsvirala talijansku antifašističku pjesmu 'Bella ciao'.

Predsjednik Antifašističke lige RH Zoran Pusić je poslao pismo ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, te se našao na udaru Keleminca. 

PROSVJED KAD I ZAGREBAČKI ZA LIKU... Keleminec i njegova grupica u subotu prosvjeduju kod kuće šefa SDP-a Hajdaša Dončića...
Keleminec i njegova grupica u subotu prosvjeduju kod kuće šefa SDP-a Hajdaša Dončića...

 - Taj notorni Jugoslaven, boljševik Zoran Pusić... Dosta je tvojih staljinističkih montaža i vlačenje hrvatskih branitelja. Ovo je poruka Zoranu Pusiću koji je dao podršku Katarini Peović i koji nas branitelje naziva fašistima - poručio je Keleminec.

Keleminec i okupljeni su puštali i 'Bojnu Čavoglave'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 44
Provjerite Eurojackpot rezultate
ŠESTORKI VRIJEDNI DOBICI

Provjerite Eurojackpot rezultate

Najveći dobitak večeras ostvarilo je šest igrača koji su pogodili 5+1. Svaki od njih osvojio je 562.247,60 eura.
Šok u Dubravi: Iz auta pucali na kuću ispred koje je bila žena s obitelji. Propucali su im i auto!
KRENULA VELIKA POTJERA

Šok u Dubravi: Iz auta pucali na kuću ispred koje je bila žena s obitelji. Propucali su im i auto!

Vozač i ostale osobe koje su se nalazile u vozilu nakon pucnjave pobjegli su s mjesta događaja. Zagrebačka policija pokrenula je veliku potragu i ubrzo ih je pronašla na različitim lokacijama
Sin vođe štrajka uskoro će biti štićena osoba, imat će limuzinu, vozača i plaću od 5500 eura
SABOTAŽE HDZ-A

Sin vođe štrajka uskoro će biti štićena osoba, imat će limuzinu, vozača i plaću od 5500 eura

Armin Hodžić, dio je vladajuće većine koja u Saboru podržava Andreja Plenkovića. Bivši je bandićevac, bio je na Bandićevoj listi s Jelenom Pavićević Vukićević, piše Boris Rašeta za novi Express

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026