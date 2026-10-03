Keleminec stigao pred stan Katarine Peović. Puštao je Thompsona. Ona mu odgovorila

Predsjednik Autohtone - Hrvatske stranke prava (A-HSP) Dražen Keleminec stigao je pred stan saborske zastupnice Katarine Peović (Radnička fronta).

- Pozivamo vas 3. listopada na prosvjed ispred stana partizanke Katarine Peović. Peović predvodi srpski 'SANU 2' u Hrvatskoj. Branitelji, domoljubi, pravaši, dođite i ponesite hrvatske zastave - pozvao je Keleminec na prosvjed pred stanom saborske zastupnice.

- Moj Fronta band vježba, ali fanovi su toliko nestrpljivi da najavljuju da će mi doći pred kuću. Inače sam na bolovanju, ali s obzirom na to da su se potrudili doći do mene – odužit ćemo im se s par hitova. Ne smijemo ih iznevjeriti”, napisala je i objavu zaključila riječima: “Smrt fašizmu – sloboda narodu - oglasila se Peović uoči dolaska Keleminca i članova A-HSP-a. Keleminca i društvo je dočekala s gitarom i odsvirala talijansku antifašističku pjesmu 'Bella ciao'.

Predsjednik Antifašističke lige RH Zoran Pusić je poslao pismo ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću, te se našao na udaru Keleminca.

- Taj notorni Jugoslaven, boljševik Zoran Pusić... Dosta je tvojih staljinističkih montaža i vlačenje hrvatskih branitelja. Ovo je poruka Zoranu Pusiću koji je dao podršku Katarini Peović i koji nas branitelje naziva fašistima - poručio je Keleminec.

Keleminec i okupljeni su puštali i 'Bojnu Čavoglave'.