Peović se vratila u klupe nakon isteka kazne: 'HDZ je kvislinška stranka jer legalno krade narod'

Nakon što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković iz sabornice izbacio na dva dana Mostovog Nikolu Grmoju, za govornicu je stala zastupnica Radničke fronte Katarina Peović, koju je Jandroković prošlog tjedna, odmah prvog dana jesenskog zasjedanja Sabora, također izbacio iz sabornice na dva dana.

- Drago mi je da sam za ovu govornicu uspjela vratiti ključnu temu izdajništva u Hrvatskoj - istaknula je pa ponovno i ovu vladu, ali i sve ranije, nazvala kvislinškim, zbog čega je prošlog tjedna i nastala drama u Saboru.

- To je kvislinška politika. Nažalost, mi imamo zadnjih 30 godina uistinu samo kvislinške vlade i sve su odgovorne. A i one koje misle doći na vlast, a ne misle raskinuti te bilateralne međunarodne sporazume, i oni su kvislinzi isto tako - poručila je.

Italija, Češka, Poljska, Rumunjska, su raskinule takve sporazume, navela je Peović.

- Ali Hrvatska ne misli da treba raskinuti. Ona gradi tu famoznu investicijsku klimu gdje će doći bilo koja šuša i moći će nas tužiti na tim međunarodnim arbitražama. Kada govorimo o izdajnicima, o kvislinzima, uistinu se nije dovoljno zadržati na individualnoj odgovornosti. HDZ je kvislinška stranka zato što legalno krade svoj narod - zaključila je.

Potpuno isto, kao i prošlog tjedna, reagirao je Jandroković, a zaredale se i povrede Poslovnike koje su tražili HDZ-ovci.

- Ponovno činite ono što sam rekao i prošli put da nije korektno i ja vas molim da ne rabite tu riječ jer Kvisling je završio streljanjem, kao jedan od najvećih izdajica u povijesti ljudskog roda, izdao je svoj narod i nakon II. svjetskog rata su ga streljali. To što vi govorite je govor mržnje i pozivam vas da to ne činite, namjerno provocirate, mala ste stranka pa mislite da ćete kroz to biti vidljiviji, ali to je strašno i to je crtanje mete - poručio je predsjednik Sabora.

HDZ-ov Josip Borić upitao je što pojedini uopće rade u Saboru.

- Veleizdajnik, kriminalac, Kvisling, to postaje kao dobar dan. Nekad se na riječ kokošinjac vodila rasprava mjesec dana, danas ovo je katastrofa. Možda ste vi u kvislinškoj stranci. A o arbitraži pitajte SDP tko ju je pokrenuo - rekao je.

Jandroković je pozvao da se stane s ovom raspravom, no ništa od toga.

- Ono što je ovdje strašno je da vi uzurpirate svoju poziciju predsjedavajućeg Sabora i držite političke govore. Ja sam argumentirano iznijela neke kritike - odgovorila mu je Peović.

HDZ-ov Branko Bačić je Jandrokoviću poručio da prema Poslovniku ima pravo odmah po govoru mržnje oduzeti zastupniku riječ.

- Niste izbacivali kada su zastupnice nazivali masnima i nakazama, ali sada želite izbacivati kad vas netko nazove izdajnicima hrvatskog naroda - podsjetila je Peović na ranije skandalozne govore Zekanovića i Ante Prkačina iz Domovinskog pokreta.

Peović se pobunila i što ju je Jandroković prekinuo u govoru zbog isteka vremena. Peović je tvrdila da joj vrijeme još nije bilo iscurilo pa je predsjednik Sabora pozvao da pogledaju snimku pa da svi vide tko govori istinu.

- Sjednite, neću više debatirati i pozivam vas da raspravljamo u skladu s Poslovnikom - zaključio je ovu raspravu Jandroković.

