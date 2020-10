Periša o incidentu u Zadru: Bila sam uvjerena da se to ne može dogoditi, ovo je izolirani slučaj

Stvari su otišle u krivom smjeru u kojem nisu trebale otići jer su građani pozivali na bojkot i linč, ali mi kao roditelji to ne želimo. Ono što mi želimo jest da se takav slučaj više nikada nikome ne dogodi, rekla je

<p>Zgroženi smo jednim takvim činom i ne mogu suspregnuti emocije kada o tome govorimo, jer ne možemo vjerovati da vam u 21. stoljeću, netko može reći da izađete jer ste sjeli s djetetom koje ima Down sindrom, poručila je<strong> Suzana Periša</strong>, predsjednica Udruge Down sindrom Zadar, komentirajući incident koji se dogodio u jednom zadarskom ugostiteljskom objektu. </p><p>Prema riječima žene koja je bila s djevojčicom kojima ima Downom sindrom, netko od djelatnika objekta rekao im je da otiđu jer im ruše reputaciju. Žena je zatim to objavila na Facebooku i izazvala lavinu komentara i reakcija. </p><p>Periša ističe kako je bila uvjeren da se to u Zadru nikada ne može dogoditi te da se radi o izoliranom slučaju kojeg i osuđuje, javlja <a href="https://zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar/4-kantuna/suzana-perisa-nezamislivo-je-da-netko-u-21-stoljecu-moze-otjerati-dijete-s-down-sindromom-iz-kafica-takav-cin-ostro-osudujemo-1048202" target="_blank">Zadarski.hr. </a></p><p>- Stvari su, čini mi se, otišle u krivom smjeru u kojem nisu trebale otići jer su građani pozivali na bojkot i linč, ali mi kao roditelji to ne želimo. Ono što mi želimo jest da se takav slučaj više nikada nikome ne dogodi. Taj čin je apsolutno za svaku osudu - rekla je Periša pozivajući sve da im ovaj incident posluži kao pouka da pruže podršku ne samo djeci s Down sindromom već roditeljima sve djece koje imaju određene poteškoće. </p><p>Istaknula je da joj se javilo dosta roditelje s različitim poteškoćama koji su, kako kažu, bili izloženi sličnim situacijama.</p><p>- Vidjela sam da se na nekim portalima imenuju ugostiteljski objekti , ali prvenstveno želim pozvati na razum jer još uvijek nema dokaza u kojem se kafiću incident dogodio. Ako to radimo, a to nije istina, onda je jednaka šteta počinjena i toj curici i tom restoranu kojeg se proziva - poručila je. </p>