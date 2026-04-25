Periska Morana iz pulskog akvarija ruši rekorde. Preživjela je najsmrtonosniju zarazu. Narasla je na 23 cm. ‘Ona želi živjeti’
Periska Morana dobila je svoj zasluženi ‘kraljevski tron’: 'Preživjela je opasnog parazita'
Periska Morana, koja već pet godina uspješno raste i napreduje u pulskom Aquariumu, pravi je misterij stručnjacima. Zato je zasluženo dobila "kraljevski tron" i upečatljivi natpis "jedina preživjela". A Morana je, kažu pulski stručnjaci, itekako zaslužila titulu kraljice, jer i danas se biolozi i drugi stručnjaci čudom čude kako je, tad mala periska, uspjela preživjeti najsmrtonosniju zarazu koja je diljem Mediterana napravila nevjerojatan pomor te strogo zaštićene vrste. Smrtnost od parazita Haplosporidium pinnae gotovo je stopostotna. Ali ne i za Moranu, koja je došla s tek 1,5 centimetra veličine, a pet godina kasnije narasla na impresivnih 23 centimetra. Kako je ta periska uspjela preživjeti, biologinja Ela Pahor rekla je da nikome još sa sigurnošću nije jasno.
