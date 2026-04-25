Periska Morana dobila je svoj zasluženi ‘kraljevski tron’: 'Preživjela je opasnog parazita'

Piše Dijana Marić,
storyeditor/2026-04-24/PXL_240426_150639424.jpg | Foto: Saša Miljević/PIXSELL

Periska Morana iz pulskog akvarija ruši rekorde. Preživjela je najsmrtonosniju zarazu. Narasla je na 23 cm. ‘Ona želi živjeti’

Periska Morana, koja već pet godina uspješno raste i napreduje u pulskom Aquariumu, pravi je misterij stručnjacima. Zato je zasluženo dobila "kraljevski tron" i upečatljivi natpis "jedina preživjela". A Morana je, kažu pulski stručnjaci, itekako zaslužila titulu kraljice, jer i danas se biolozi i drugi stručnjaci čudom čude kako je, tad mala periska, uspjela preživjeti najsmrtonosniju zarazu koja je diljem Mediterana napravila nevjerojatan pomor te strogo zaštićene vrste. Smrtnost od parazita Haplosporidium pinnae gotovo je stopostotna. Ali ne i za Moranu, koja je došla s tek 1,5 centimetra veličine, a pet godina kasnije narasla na impresivnih 23 centimetra. Kako je ta periska uspjela preživjeti, biologinja Ela Pahor rekla je da nikome još sa sigurnošću nije jasno.

Ovo je 20 modela pljačke u savezima: Što je rikverc, frend, kartica, garaža, druga ruka...
KAOS U SPORTU

Ovo je 20 modela pljačke u savezima: Što je rikverc, frend, kartica, garaža, druga ruka...

NOVI EXPRESS Primjeri koje donosimo jasno pokazuju da je riječ o sistemskim greškama, a ne samo o kriminalu pojedinca. Vlada ih zato mora natjerati na javnu nabavu i objavu svih troškova
Mladić otišao s Hitne u Zadru i 20-ak minuta kasnije preminuo. Istražuju je li bilo propusta
TUGA U ZADRU

Mladić otišao s Hitne u Zadru i 20-ak minuta kasnije preminuo. Istražuju je li bilo propusta

Mirza Čengić (35) žalio se na trnce te su ga kolege 17. travnja vodile na Hitnu. No navigacija ih je odvela u Polikliniku u Zavod za hitnu medicinu. Dvadesetak minuta nakon što ga je liječnik otpustio, preminuo je
Milanović otišao na čobanac pa dobacio Dabri: 'Gdje si ustašo?'. Ubrzo mu je stigao i odgovor
POGLEDAJTE KAKO JE PROŠLO

Milanović otišao na čobanac pa dobacio Dabri: 'Gdje si ustašo?'. Ubrzo mu je stigao i odgovor

U spomen na datum kada je prije 33 godine ustanovljena, Općina Stari Mikanovci nedaleko Vinkovaca u subotu je obilježila svoj Dan, a svečanoj sjednici Općinskog vijeća nazočan je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović. Čestitajući mještanima Starih i Novih Mikanovaca Dan općine, Milanović je pozvao općinske vlasti da od Europe u svrhu vlastitog razvoja izvuku svaki euro koji mogu jer, kako je kazao, to još dugo neće biti moguće.

