Pernar: Ako si za NATO i EU, nemaš što raditi u Živom zidu

Mi nemamo problem s tim da je netko za EU i NATO, budi iskren, ali odi u drugu stranku. Ako si rekao da si uz naš program i preko nas si ušao u Sabor onda nema izdaje birača, rekao je Ivan Pernar u emisiji Točka na tjedan N1 televizije. Odgovarajući na pitanje o potencijalnim suradnicima iz drugih stranaka rekao je kako svaki 'dobar' čovjek u lošem sistemu automatski postaje dio sustava i njegova je uloga loša te istaknuo da je bilo i HDZ-ovaca koji su bili protiv poreza na nekretnine, ali su svi glasali za njega.

Pernar kaže da su stranačkim skupom htjeli pokazati da su laži kad se kaže da su 'virtualna organizacija'. Komentirao je i treću poziciju prema rejtingu te razliku u odnosu na Most, Orah ili Laburiste.

- Bili su gurani od strane medija, govorili su o njima afirmativno i ljudi su vjerovali da je to nešto super, ali kad su ih podržali vidjeli su da to nije to. Mi imamo obratno iskustvo s medijima, nas su mediji cipelarili, a kada smo izabrani ljudi su rekli da tu stranku žele.

Pernar je rekao i kako HDZ u Hrvatskoj nema stvarnu vlast te da ne odlučuje o ničemu.

- Mi imamo samo privid da su oni na vlasti. Živi zid želi stvarnu vlast, ne želim biti lutak koji provodi volju Bruxellesa. Nismo mi protiv suradnje ali kada bi u koaliciji imali stvarnu vlast i donosili stvarne odluke ali u ovome što je sada zacrtano ne možete ukinuti sankcije Rusiji - rekao je i dodao da ga nije strah izaći sutra na izbore, dok nije siguran bi li to mogli reći Plenković, Bernardić ili Vrdoljak.

- Meni više vrijedi moj obraz, mogli smo ići u koaliciju s HDZ-om kada se raspala koalicija s Mostom ali to nije vlast, ne odlučujete o ničemu, ruke se mehanički dižu, nemate svoje mišljenje - kaže. Navodi i kako se u njegovoj vladi neće donositi odluke po stranačkom diktatu, već da će svatko glasovati po svojoj savjesti i da ta autonomija vrijedi samo za svjetonazorska pitanja.

- Što se tiče programa stranke tu nema unutarstranačke demokracije, tu je stega. Ako je pitanje ukidanje valutne klauzule tu svi moraju glasati kao jedan. Ako su protiv ukidanja odite u drugu stranku koja nije za ukidanje valutne klauzule. Ako se ne slažete s našim programom, ako je netko za NATO pakt, odi u drugu stranku. Ljudi su u Živom zidu jer su protiv NATO-a, protiv imperijalizma. Po ključnim pitanjima, recimo zabrana isključenja struje, je stranačka stega, ako nekome ne paše, postoje druge stranke - rekao je Pernar koji kaže da će po svojoj procjeni na sljedećim izborima postati najveća oporbena stranka. Nakon toga žele biti i vladajući.

Ponovio je kako je članstvo u NATO-u pogubno za nas, a kao jedan od razloga ističe izbjegličku krizu koju je, kaže, stvorio NATO bombardiranjem raznih zemalja. Dodaje da ne treba biti nehuman prema tim ljudima, već prestati bombardirati i uništavati te zemlje. Za NATO kaže da nije jamac stabilnosti, već nestabilnosti.

- Uloga NATO-a nije bila spasiti Jugoslaviju od rata nego je uvesti u rat s ciljem kolonizacije i porobljavanja naše zemlje. Kada ste kolonija onda Amerika ne ratuje s vama. NATO nije prijatelj suverenim zemljama. NATO donosi ropstvo, a ne slobodu - tvrdi Pernar koji kaže da nam ne trebaju NATO standardi i da već imamo vojsku i obrambeni sustav.

Pernar je i za slabljenje tečaja kune te je komentirao situaciju s onima koji imaju kredite.

- Spasit će se, u doba socijalizma ljudi su mogli imati deviznu štednju. Krediti su bili isključivo u domaćoj valuti. Ako je nešto u Jugoslaviji bilo dobro, radnici su imali veća prava, ljudi su bili zaštićeni od deložacije, od isključenja struje... Ja ću to podržati. Imali smo ravnotežu uvoza i izvoza sve do promjene tečaja kuna. Treba ukinuti valutnu kaluzulu na kredite, krediti smiju biti isključivo u kunama ako se dižu u hrvatskim bankama. To je program Živog zida - ističe.