Pernar nije svjedočio u Zambiji: 'Dobio sam malariju. Sreća pa nisam imao vitamin C sa sobom'

U Zambiji je počelo suđenje hrvatskim državljanima u slučaju posvajanja djece.

Među svjedocima je navodno trebao biti i Ivan Pernar, iako nema baš nikakve veze s tim slučajem. No kako je objavio na svom Telegram kanalu, dobio je malariju pa nije mogao doći.

- Imam malariju, sreća u nesreći da nisam vitamin C imao kod sebe jer bi inače tim liječio. Spasio me djelatnik apoteke koji me testirao. Vitamin C ne može malariju riješit jer je to parazit. Rekao je doktor da bi sutra već trebao bit puno bolje, a kroz 3 dana skroz zdrav. Na vrijeme sam došao i zatražio pomoć zato ne bi trebao imati težak oblik - napisao je Ivan Pernar

Sve će biti gotovo u mjesec dana

Podsjetimo, prošlog tjedna na istom sudu izjasnili su se da nisu krivi za navodnu trgovinu djecom, što ih se tereti u optužnici.

Kao što smo već pisali, očekuje se da cijeli sudski proces završi u roku od mjesec dana, tako da bi Hrvatima presuda mogla biti izrečena već 8. lipnja, a možda neće ni doći do presude.

Naime, izvori iz zambijskog pravosuđa objasnili su nam cijeli pravosudni proces koji se potpuno razlikuje od hrvatskog načina suđenja koje traje i po desetak godina.

Kod njih sve ide po brzom postupku što su 24sata prva otkrila prije nekoliko mjeseci, kad nam je zambijski odvjetnik John Kayuni rekao da suđenje u Zambiji u prosjeku traje tri tjedna.

Svjedočenje koje ide u korist Hrvatima

Asistentica imigracijske službe Precious Nkamba sa sjedištem na granici Sakania na jugu DR Kongo, koja graniči sa Zambijom, pozvana je za svjedoka.

Nkamba je u svjedočenju istaknula kako je djecu do granice dovela osoba iz veleposlanstva DR Konga. Djeca su preko te granice ušla u Zambiju.

