Pernar o bičevanju robova: To nije bilo okrutno i loše, bičevali su ih jer su se brinuli za njih

Ivan Pernar pohvalio se da je u Zambiji gdje je, kako tvrdi, otišao svjedočiti u slučaju uhićenih Hrvata. Pernar je u Zambiji pod krinkom da se bori za spas posvojene djece, a u isto vrijeme prijavljuje jednog od uhićenih Hrvata da je transrodan, što je u Zambiji kažnjivo, čak i smrću. Zbog toga ga je kazneno prijavila pravobraniteljica.

'Robovlasnici koji su bičevali robove nisu bili okrutni'

Prije desetak dana Pernar je gostovao u podcastu gdje je branio robovlasnike koji su na Martiniku bičevali robove. Podcast je počeo svojom teorijom o popravljenim i umrtvljenim zubima kao uzrokom cijelog niza bolesti, od srčanog udara do staračke demencije.

To je stavio u kontekst robova.

- U stara vremena kad je netko kupovao roba, gledao je u zube. Ako je rob imao zdrave zube, od tog roba će biti koristi. Ako ima bolesne zube, od roba neće biti koristi - rekao je Pernar.

Teorija o zubima i još malo o robovima

Zatim je pričao o svom putovanju na Martinik u Karipskom moru.

Tamo su u 17. i 18. stoljeću dovodili afričke robove da rade na plantažama kave i šećerne trstike. Od 1778. Francuzi su godišnje dovodili preko 13 tisuća robova, a na otoku je u svakom trenutku radilo oko 60 tisuća robova.

- Francuzi su imali robove koji su radili u poljima šećerne trstike. Znalo se ako jedeš šećernu trstiku, tebi će stradati zubi. Imat ćeš karijes. I kad bi robovlasnik mislio da mu rob jede šećernu trstiku, on je znao da to nije dobro, ali ne možeš ti čovjeku objasnit, gle, to će ti izazvali karijer. Kao i danas kad kažeš djeci, nije ti dobro to jesti. Djeca će reći što me briga. Onda su oni bičevali te robove koji su jeli šećernu trstiku, a ljudi prikazuju te robovlasnike kao da je to bilo okrutno i loše. To je bilo u interesu njihovog zdravlja da ne jedu taj šećer - branio je Pernar robovlasnike koji su bičevali robove.

Pogledajte kako Pernar brani robovlasnike

Usporedio ih s psima

A onda je robovlasnike i robove usporedio s vlasnicima pasa i psima.

- Kad pričate s čovjekom koji ima psa i pitate ga daje li šećer ili čokoladu psu, on će vam reći da nije jer bi to psa ubilo. Ili bilo koju drugu životinju, on će vam reći da to nije dobro. Ali svom vlastitom djetetu i sebi on daje taj šećer, nesvjestan što čini sebi i svom zdravlju - rekao je Pernar.

