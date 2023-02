Ivan Pernar: Ne puštaju me u Zambiju. Žele me deportirati!

Dragi prijatelji operacija Z nažalost ne ide po planu, zaglavio sam u imigracijskoj službi i ne puštaju me u zemlju, žele me deportirat nazad istom rutom kojom sam došao. Povratni let će vjerojatno bit već u popodnevnim satima, napisao je na svom Telegramu bivši saborski zastupnik Ivan Pernar, koji se prije toga javno hvalio da je prijavio Hrvate uhićene u Zambiji, kao i da je tamošnjim vlastima napisao da je jedan od uhićenih Hrvata trasnrodna osoba zbog čega ga je kazneno prijavila pravobraniteljica.

Transrodnost je u Zambiji, kao i homoseksualnost, kažnjiva zakonom.

Foto: Telegram

'Žele me deportirati'

Pernar je objavio da će ga deportirati dan nakon što se na istom kanalu pohvalio avionskom kartom iz Beča za Kairo, odakle je navodno trebao nastaviti prema Zambiji gdje je, kako tvrdi, bio spreman svjedočiti u slučaju uhićenih Hrvata.

On se ranije hvalio kako je zambijsku policiju informirao o slučaju uhićenih Hrvata za trgovanje djecom.

Njega je pravobraniteljica Višnja Ljubičić prijavila zbog maila koji je poslao zambijskim vlastima u kojem je napisao da je jedan od uhićenih Hrvata transrodan. U Zambiji je transrodnost uz homoseksualnost kažnjiva.

- ‘Pernaru, puk’o si. Čovjek je izgubio sve kompase i ne razumije što bi značilo štititi ljudska prava - komentirala je njegove izjave Katarina Peović, saborska zastupnica Radničke fronte.

Najčitaniji članci