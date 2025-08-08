Obavijesti

STRADALI U OBREDU

Peru: Našli tragove žrtvovanja ljudi stare 3000 godina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Chicama Archaeological Program/R

Arheolozi su na sjevernoj obali Perua pronašli 3000 godina stare ostatke 14 osoba, za koje se vjeruje da su stradale u obredu ljudskog žrtvovanja, što pruža uvid u drevnu povijest južnoameričke zemlje

Znanstveni tim je otkrio ostatke kostura u blizini objekta za koji se smatra da je bio hram kulture Cupisnique, civilizacije koja je cvjetala preko tisuću godina prije Inka. Neki od ubijenih pokopani su licem prema dolje s rukama vezanim iza leđa.

"Način na koji su ovi pojedinci pokopani nije tipičan kao ni traume i ozljede koje su pretrpjeli za života ni nasilje koje su doživjeli", kazao je Henri Tantalean, arheolog koji predvodio iskapanje.

Položaj tijela, objasnio je, "predstavlja tipičan oblik žrtvovanja ljudi".

BOLESNI RITUALI Šokantno otkriće: Čupali srca djeci i ljamama za žrtvovanje
Šokantno otkriće: Čupali srca djeci i ljamama za žrtvovanje

Za razliku od mnogih složenijih pogreba pronađenih drugdje u Peruu, ove žrtve su ostavljene u jednostavnim jamama u pijesku bez popratnih darova ili blaga.

Ostaci su pronađeni blizu plaže u pokrajini La Libertad, oko 675 kilometara sjeverno od Lime. Druga važna arheološka nalazišta u zemlji uključuju ruševine Machu Picchu i Naskanske linije.

