Peruško: Sporazum Agrokora sa Sberbankom sljedeći tjedan

Na upit novinara nakon sastanka ima li novih pomaka u razgovorima s predstavnicima Sberbanka, izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško je kazao da pomaka ima, da načelni dogovor već postoji te da se potpisivanje sporazuma može očekivati sljedeći tjedan.

Peruško je to izjavio u četvrtak nakon sastanka sa dobavljačima Agrokora.

Ruski Sberbank najveći je vjerovnik Agrokora, s potraživanjima od otprilike milijardu eura. Isto tako, Peruško je istaknuo da su, kada je riječ o nagodbi, financijskim investitorima i cjelokupnom procesu, dobavljači jako bitni.

"Unutar ovog procesa (izvanredne uprave) tokom godine dana dobavljači su bili jedini vjerovnici samog procesa koji su dobili isplate i bitno je svima unutar cijelog sustava da se o dobavljačima pobrine na pravi način, kako bi oni mogli i dalje funkcionirati unutar tog sustava. S tim porukama ulazimo i u drugu etapu sljedeći tjedan i vjerujemo da ćemo onda moći, kako je i planirano, dovršiti sam okvir nagodbe", naglasio je Peruško.

Vidaković je izvijestila da je danas bio širi skup dobavljača koji su informirani o svim važnijim stvarima u procesu izvanredne uprave, a održana je i prezentacija o prošlotjednom sastanku članova Privremenog vjerovničkog vijeća te nove izvanredne uprave u Zadru.

"Sada ćemo u nastavku razgovarati o onome što je pred nama, a to je drugi tjedan, odnosno pokušaj završetka nagodbe", rekla je Vidaković.

Na pitanje novinara kako je zadovoljna nagodbom, ustvrdila je da je unutar očekivanog, no da može i bolje. "Rekla bih da uvijek može bolje, ali u zadanim okvirima, jer na kraju uvijek se moramo vratiti na 9. travnja 2017. i zapravo vidjeti što je tada bilo", kazala je Vidaković.

Upitana o načinu rješavanja graničnog duga, odgovorila je da u ovom trenutku imaju način kako ga riješiti, no dok to tehnički nije odrađeno, do kraja ne želi s ničim unaprijed izlaziti.

Na pitanje o situaciji oko otpisa duga te je li pronađen kompromis Vidaković je kazala da je "još malo prerano za to".

Agrokor je u srijedu objavio dva dokumenta - Vodič kroz model namirenja (Entity Priority Model, EPM) i Set sažetih informacija sukladno Pravilniku o korištenju informacija Privremenog vjerovničkog vijeća, u sklopu kojega je objavljeno da se procijenjena vrijednost kompanija sustava Agrokor koja je raspoloživa za vjerovnike tih društava kreće u rasponu od 1,8 do 3,8 milijardi eura.

Također, preliminarno se procjenjuje da do 530 milijuna eura tražbina nastalih prije otvaranja postupka izvanredne uprave ne bi bilo podvrgnuto otpisu te bi bilo ponovno utvrđeno u novoj grupi nakon restrukturiranja.

Ujedno, s krajem ožujka ove godine, predviđa se da će dobavljačima biti isplaćeno preko 490 milijuna eura starog i graničnog duga, što uključuje očekivana daljnja plaćanja graničnog duga, preostala plaćanja starog duga iz alokacija skupine B te ispunjenja trgovinske tranše kredita s prednošću namirenja i refinanciranjem namijenjene dobavljačima. Od tog iznosa oko 188 milijuna eura se odnosi na plaćeni stari dug, a oko 302 milijuna eura su plaćanja graničnog duga, dio kojih je upravo u tijeku.

Riječ je o informacijama koje su bile prezentirane i stavljene na raspolaganje članovima Privremenog vjerovničkog vijeća i njihovim suradnicima, a koje se sada, sukladno Pravilniku o korištenju povjerljivih informacija, daju na uvid i svim drugim vjerovnicima kako bi u skladu s navedenim pravilnikom bili upoznati s financijskim i drugim pokazateljima koji će im pomoći u vrednovanju ključnih odredbi prijedloga plana nagodbe.

