Peruško i Weber na funkciji: Imenovao ih je Trgovački sud

Trgovački sud u Zagrebu je na prijedlog Vlade opozvao Antu Ramljaka s dužnosti izvanrednog povjerenika u Agrokor te imenovao Fabrisa Peruška njegovim nasljednikom. Također, Trgovački sud je na prijedlog Vlade, Irenu Weber imenovao zamjenicom izvanrednog povjerenika.

- Riječ je o stručnjacima koji su i dosada bili angažirani na poslovima unutar sustava Agrokor. Fabris Peruško je bio član Uprave Tiska zadužen za financije i restrukturiranje, a Irena Weber je obnašala funkciju savjetnice izvanrednog povjerenika za Agrokorovo non-core poslovanje i imovinski portfelj. Stoga će u najkraćem mogućem roku moći u potpunosti preuzeti vođenje postupka izvanredne uprave i postizanja nagodbe, u skladu s rokovima koje propisuje Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku - priopćeno je iz Agrokora.

Doznajemo kako Ramljak neće odmah napustiti Agokror nego će probati pomoći i uputiti nove povjerenike u sve započete procese.

Evo kako Agrokor predstavlja novog povjerenika i njegovu zamjenicu:

Fabris Peruško

Rođen je u Puli, 19.9.1973. godine. Diplomirao je elektrotehniku i magistrirao ekonomiju na Sveučilištu u Ljubljani. MBA diplomu stječe 2008. na prestižnom američkom sveučilištu Babson College u Bostonu, koji je preko 20 godina rangiran kao najbolje američko sveučilište za poduzetništvo.

Široke poslovne kompetencije temelji na iskustvu u IT biznisu, investicijskom bankarstvu i konzultantskim poslovima na projektima restrukturiranja u različitim industrijama. Karijeru je započeo u slovenskoj IT tvrtki Halcom koja je danas u vlasništvu kanadske kompanije Constellation Software Inc.

U Halcomu je bio odgovoran za širenje poslovanja na tržišta srednje i istočne Europe te tržište Bliskog istoka. Tijekom boravka u Americi radi za bostonsku investicijsku banku Bulger Capital Partners, a nakon završenog MBA studija zapošljava se u vodećoj svjetskoj konzultantskoj kući McKinsey&Co., gdje se specijalizira za projekte restrukturiranja u različitim industrijama na području Europe i Rusije.

Nakon pet godina konzultantske karijere, 2013. godine primjenjuje stečeno iskustvo na mjestu direktora operacija u moskovskoj kompaniji Lamoda.ru, ruskoj diviziji londonske Global Fashion Group. Fokus rada bio mu je na promjeni poslovnog modela i restrukturiranja određenih devizija grupacije.

U svibnju 2017. dolazi na poziciju člana uprave zaduženog za financije i restrukturiranje u Tisak, koji je u tom trenutku jedna od kompanija iz sustava Agrokor u financijski i poslovno najsloženijoj situaciji. Stabilizacijom poslovanja i restrukturiranjem Tiska, sačuvano je oko 3600 radnih mjesta, a obavljajući ove poslove, Peruško je gotovo od početka postupka izvanredne uprave aktivno uključen u proces restrukturiranja sustava Agrokor.

Govori engleski, slovenski, talijanski i ruski jezik.

Irena Weber

Rođena je u Splitu, 13. prosinca 1973. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine stekla je zvanje diplomirane ekonomistice, smjer financije.

Od travnja 2017. u Agrokoru obnaša funkciju savjetnice izvanrednog povjerenika za Agrokorovo non-core poslovanje i imovinski portfelj. Financijska i investicijska stručnjakinja, prije dolaska u Agrokor radila je kao članica Uprave Kent banke zadužena za korporativni sektor, pravni sektor i IT.

Od 2008. do 2016. u Addiko banci je obnašala različite odgovorne funkcije te je, između ostalog, kao izvršna direktorica bila odgovorna za investicijsko bankarstvo, poslovanje s pravnim osobama te je dvije godine vodila poslovanje s građanstvom.

Karijeru je započela u investicijskoj banci CAIB-u 2000. gdje je napredovala do pozicije pomoćnice direktora.

U CAIB-u je šest godina vodila i sudjelovala na brojnim projektima restrukturiranja i privatizacije te spajanjima i preuzimanjima u Hrvatskoj i regiji. Između ostalog, savjetovala je Vladu RH u procesu restrukturiranja i privatizacije sektora brodogradnje te procesu privatizacije Croatia Osiguranja i Dubrovačke banke. Investitora Heidelberg cement savjetovala je u projektu privatizacije cementare Kakanj u BIH.

Nakon CAIB-a je kao partnerica i direktorica vodila brokersku kuću TO ONE.

Završila je cijeli niz stručnih edukacija, položila je ispite za investicijskog savjetnika i brokera i surađuje kao predavač na Akademiji Zagrebačke burze.

Govori engleski i francuski jezik.



