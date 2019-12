Pervan o incidentu: Ma nisam nikog napao, samo sam otišao

U stožeru Miroslava Škore se osim pjesme i zvuka tamburica moglo čuti i komešanje jer je Željko Pervan naglo izjurio iz Hotela Dubrovnik u kojem je stožer trenutno trećeplasiranog kandidata prema neslužbenim izborima. Navodno ga je pitanjem razljutila novinarka Nove TV, a spominjalo se kako je komičar psovao pri izlasku.

- Ima tome pola sata, to je relativno dugo vremena. - našalio se Pervan i nastavio:

- Mislim da nije bilo ništa, nije bilo tako ružnih riječi kao što su neki prenijeli. Međutim, čekali smo uključenje, pričali što ću reći i izrazila je kako da to kažem, sumnju na ono što sam joj htio provjeriti, da su mi neki vratili karte (op.a. za predstavu u Našicama). Onda je ona rekla 'ma da', znaš to me je ono, ne znam čemu taj gard da ja ne govorim istinu - objasnio je Pervan kako se radilo samo o kartama za predstavu.

Odmah se počelo spominjati kako je Pervan napao novinarku te nekoliko puta opsovao, ali komičar je sve te navode negirao.

- Što je vama, napao? Ha-ha samo sam otišao. Rekao sam joj znate što, bolje da ne pričamo - zaključio je Željko Pervan

