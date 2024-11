Perverzna učiteljica seksala se s učenikom (14), dobila 30 godina zatvora, odslužit će tek jednu!

Melissa Marie Curtis, 32 imala je odnos s učenikom kojem je predavala više od 20 puta. Uhitili su je u studenom 2023. godine zbog slučaja starog više od osam godina, kad je tek počinjala kao učiteljica u srednjoj školi u Montgomeryju. Amerikanka je tada imala 23 godine, a učenik kojeg je zavela 14. Kako su opisali u optužnici, u vezi su bili nekoliko mjeseci. Davala mu je alkohol i marihuanu, a odnose su imali u njezinoj i njegovoj kući, u automobilu, čak i u učionici škole, piše New York Post.

Imao je samo 14

Slučaj je otvoren nakon što je prošle godine odrasli muškarac sve prijavio policiji. Ispostavilo se da je taj muškarac zapravo bio žrtva učiteljice kad je imao 14 godina. U optužnici je pisalo i da ga je neprimjereno dodirivala u kinu, a New York Post piše da je dobila 30 godina zatvora, do čega će morati odslužiti samo jednu! Ako u pet godina prekrši uvjetnu kaznu, morat će odslužiti svij 30 godina! Sve je između tada 23-godišnje učiteljice i 9 godina mlađeg učenika počelo u siječnju 2015. godine i trajalo je do svibnja iste godine.

'Bojimo se da ima još žrtava'

Često su ih viđali kako ostaju sami nakon izvanškolske aktivnosti koju je vodila upravo učiteljica Melissa, koja je radila u još jednoj školi. Policija je tada objavila kako strahuje da ima još žrtava učiteljice predatorice koju su osudili za seksualno zlostavljanje maloljetnika i za više točki seksualnih prijestupa. Priznala je dio i zato će morati odraditi tek jednu kaznu zatvora, dok će joj se ostatak kazne aktivirati samo ako prekrši uvjetnu kaznu.

Sudac joj je odredio pet godina uvjetno, registrirali su je kao seksualnu prijestupnicu i ne smije biti blizu djece bez nadzora, osim ako se ne radi o njezinoj djeci.