Pet pitanja o Trumpovim novim carinama: Zašto ih je uvodio i koji će proizvodi sve poskupjeti?

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će uvesti 10-postotne carine na sav uvoz u SAD pored viših carina za neke od najvećih trgovinskih partnera zemlje, što je izazvalo brojne reakcije svjetskih i europskih čelnika. Jedni najavljuju protumjere, a drugi izražavaju zabrinutost.

Europske dionice zabilježile su pad nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio najstrože carine u posljednjih stotinu godina protiv svojih trgovinskih partnera, uključujući stopu od 20 posto za Europsku uniju

U nastavku donosimo pet ključnih pitanja o uvođenju carina.

Koje su točno carine uvedene i koje zemlje su pogođene?

Trump je uveo osnovnu carinu od 10% na sav uvoz, uz posebne tarife za određene zemlje (od 20% na EU pa do 54% na Kinu).

Koji su razlozi za uvođenje ovih carina?

Trump tvrdi da su carine odgovor na nepoštene trgovinske prakse, postojeće strane carine na američku robu i potrebu za zaštitom američke industrije.

Kako će ove carine utjecati na američko i globalno gospodarstvo?

Mogu povećati cijene proizvoda za američke potrošače, smanjiti trgovinsku razmjenu i usporiti globalni ekonomski rast. Ako dođe do poremećaja u globalnim lancima opskrbe, neki proizvodi (posebno američki) mogli bi postati rjeđi ili skuplji na hrvatskom tržištu. Automobilska industrija, poljoprivreda, tehnologija i luksuzna roba mogli bi pretrpjeti najveće gubitke ako se smanji izvoz u SAD.

Kako će ove carine utjecati na hrvatsko gospodarstvo?

Ako trgovinski rat eskalira i dovede do poskupljenja sirovina i uvozne robe, moguće je da cijene nekih proizvoda porastu, posebno onih iz SAD-a. Hrvatske tvrtke koje izvoze u SAD mogle bi se suočiti s dodatnim troškovima ili smanjenom potražnjom zbog viših cijena njihovih proizvoda. Ako trgovinski rat oslabi europsku ekonomiju, to bi moglo utjecati na industrije povezane s izvozom, a to bi posredno moglo smanjiti broj radnih mjesta.

Kakva će biti reakcija pogođenih zemalja?

EU i Kina razmatraju protumjere, uključujući vlastite carine na američke proizvode, što bi moglo dovesti do trgovinskog rata.