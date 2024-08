Pet ‘smrtnih’ grijeha kolosalnog rasta plaća stotinama državnih dužnosnika i što nas sve čeka

Službena statistika tvrdi da je u proteklih pet godina kumulativna inflacija u Hrvatskoj bila samo 25 posto i, ako je vjerovati tom podatku, Hrvatska bi mogla biti europska iznimka po tome što su u razdoblje pandemije i energetske krize plaće rasle brže od cijena, što sugerira da nam je rasla i kupovna moć. No građani sumnjaju u službene statističke podatke, a istraživanja središnje banke pokazuje da je, po mišljenju građana, stvarna, ili kako to ekonomisti kažu “percipirana inflacija” u Hrvatskoj, od četiri do pet puta veća od službene!

