Peta žrtva tragedije u Omišu: U splitskoj bolnici preminuo je muškarac ozlijeđen u požaru

Preminuo još jedan muškarac ozlijeđen u požaru na omiškom području, još jedna pacijentica u bolnici, objavili su iz KBC-a Split.

Unatoč svim naporima liječnika i intenzivnom liječenju, u KBC-u Split preminuo je još jedan pacijent koji je zadobio ozljede u požaru na omiškom području. Riječ je o muškarcu rođenom 1956. godine.

U Jedinici intenzivnog liječenja splitske bolnice i dalje se nalazi još jedna pacijentica, čije je zdravstveno stanje trenutačno stabilno. Obitelji preminulog muškarca upućena je iskrena sućut. Ovo je peta žrtva požara u Omišu.

Podsjetimo, katastrofalni požar na omiškom području izbio je 13. kolovoza oko 20.15 sati u blizini Lokve Rogoznice, a nošen snažnom burom brzo se proširio prema okolnim naseljima i Omišu. U požaru je smrtno stradala 34-godišnja državljanka BiH, koja je poginula tijekom požara. Druga žrtva požara bio je muškarac koji je preminuo u KBC-u Split 28. kolovoza 2026.

Potom je 10. rujna 2026. u Splitu preminula 58-godišnja žena, koja je bila treća žrtva razornog požara, te je prije nepunih 10 dana, 6. listopada 2026. u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu preminula je 41-godišnja žena, kao četvrta žrtva.