Petak ćemo morati izgurati s kišom, ali od subote će biti bolje

Nakon uglavnom kišnog i oblačnog petka, na Jadranu, barem na sjevernom dijelu, već sutra će biti više sunca. Danas je pak tamo moguća i obilnija kiša

<p>Pravi jesenski dan prognoza je meteorologa za peta pa će tako danas uglavnom biti oblačno, mjestimice s kišom. </p><p>Na Jadranu nas čekaju pljuskovi s grmljavinom, a na sjevernom Jadranu moguća je obilnija oborina, dok će duljih sunčanih razdoblja biti u Dalmaciji. U unutrašnjosti lokalno može biti jutarnje magle.</p><p>Vjetar slab, na istoku do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i bura.</p><p>Najviša temperatura zraka uglavnom između 9 i 14, na Jadranu od 14 do 20 Celzija.</p><p>I u subotu će na Jadranu biti promjenjivo na Jadranu, ali uz kišu koja će većinom biti na južnom dijelu, a pljusak mogu očekivati i Slavonci. Na sjevernom Jadranu bit će najviše sunčana vremena i uglavnom suho. Ujutro je na zapadu unutrašnjosti ponegdje moguća magla. Subota će biti i nešto hladnija uz malo vjetra. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 3 do 8, na Jadranu od 8 do 13, a najviša dnevna između 9 i 14, na Jadranu 14 i 19 °C.</p><p>Od nedjelje nas čeka stabilnije i uglavnom suho pa i pretežno sunčano vrijeme, no i dalje će biti svježe. Zbog te svježine koja će se zadržati na kopnenom području, meteorolozi upozoravaju i na slab mraz te maglu, piše <a href="https://www.hrt.hr/666044/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-16102020">HTV</a>.</p>