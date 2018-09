Petar Grašo - veliki koncert na Rujanfestu na Bundeku

Nakon što je posljednje dvije godine obilježio s četiri regionalna megahita, te napunio Arene u Splitu i Puli – Petar Grašo dolazi na Bundek. Ovogodišnji Rujanfest sa veseljem predstavlja njegov prvi koncert na prekrasnom Bundeku 28.9.

Zagreb voli Grašu i to je poznata stvar, no ovo je prvi put da Grašo nastupa u poluotvorenom prostoru te prvi put na Rujanfestu tako će to biti sigurno pravi spektakl. Tisuće ljudi moći će uživati u njegovim najvećim hitovima poput „Moje zlato“, „Uvik isti“, „Volim i postojim“..

Za sve one koji nakon ljeta su željni još zabave , dobra vijest je da se najveći domaći festival Rujanfest u centar grada. Zagrebački Bundek će ove godine postati poprište dobre zabave i izvrsne gastronomije , a sve zahvaljujući Rujanfestu koji će na deset dana od 21. do 30. rujna u hrvatsku metropolu privući brojne posjetitelje.

Ne treba previše spominjati da se radi o Festivalu na kojem se mogu zabaviti svi – rockeri, ljubitelji popa, elektroničke ili tamburaške glazbe, a upravo je to i slogan ovogodišnjeg Rujanfesta – „Zabava za sve“.

Foto: FEST Da se radi o ambicioznom projektu svjedoči brojka od 10 pozornica na kojima se mogu očekivati nastupi vrhunskih izvođača, više od 20 lokala, preko 100 izlagača, velik broj restorana i najveći zabavni park u kojem će moći uživati najmlađi.

U prilog rujanskom festivalu, najposjećenijoj manifestaciji u Zagrebu, govori više od 80 vrsta piva iz raznih dijelova svijeta.

U jedanaest dana trajanja na dvije glavne pozornice izmjenjivat će se brojne estradne zvijezde raznih glazbenih izričaja. Čast otvorenja ovogodišnjeg festivala pripala je legendi HALIDU BEŠLIĆU i grupi VIGOR , dok će na rock pozornicu „probiti led“ popularni bend Tribute to Balašević sa najvećim hitovima Đorđa Balaševića.

U subotu dolazi još jedna legenda ŽELJKO BEBEK, a za drugu generaciju tu je i LEXINGTON bend .Nedjelja se prepušta našim najvećim zabavljačima MAJI ŠUPUT I MLADENU GRDOVIĆU.

U rock pozornici nastupaju Najbolji tribute bendovi iz regije. Na ostalih 20 pozornica zabavljat će Vas više od 40 bendova za sve glazbene ukuse.

Ove se godine ulaz na festival do 19 sati neće plaćati, a nakon će se naplaćivati po 25 kuna. Više o Rujanfestu na www.rujanfest.com.

NA RUJANFESTU GASTRONOMSKA PONUDA ZA SVAČIJE NEPCE

Osim odlične glazbe, posjetitelje očekuje bogata i raznovrsna gastronomska ponuda iz raznih krajeva Lijepe Naše, ali i susjednih zemalja koja se može pronaći u tzv. kućama.

Od Slavonske kuće gdje možete probati šarana na rašljama, kulen, čvarke, ljuti čobanac, fiš-paprikaš te slušati vrhunske tamburaše iz Osijeka.

Tu je Zagrebačka kuhinja, Istarska kuća, Zagrebačku kuhinju i još 40 manjih ugostitelja.

NAJVEĆI LUNAPARK U HRVATSKOJ

Najmlađi, ali i oni koji se tako osjećaju, doći će na svoje u najvećem zabavnom parku u Hrvatskoj i provozati se u ludim gusjenicama, okušati se u pilotiranju u simulatorima, ali i testirati granicu straha na najopasnijim spravama kao što su Ranger, Tepih…

Drugi vikend izvođača, organizatori Rujanfesta objavljuju danas!

